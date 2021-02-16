Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda

Tam Boyutta Gör

Savunma sanayiimizin göz bebeklerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii – TUSAŞ; mobil uygulaması ile projeler hakkında bilgi verirken arttırılmış gerçeklik ile bulunduğunuz ortamda incelemenizi sağlıyor.

TUSAŞ uygulaması neler sunuyor?

Bir süredir kullanımda olan TUSAŞ uygulaması Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin üstün gayret ve çabaları ile geliştirilen hava araçlarını yakından tanıtmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

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Uygulama ile bu hava araçlarının teknik özelliklerini inceleyebilir, galerilerden ürünlerin fotoğraflarına erişebilir, Artırılmış Gerçeklik seçeneği ile ürünleri bire bir boyutta görebilir ve bir anı fotoğrafı çekilebilirsiniz.

TUSA‪S‬ TUSAS - TURK HAVACILIK VE UZAY SANAYI ANONIM SIRKETI Oyunlar Ücretsiz 775.5 MB

TUSAS Turkish Aerospace İş Ücretsiz 63M

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