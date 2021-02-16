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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii – TUSAŞ hava araçlarını yakından incelemeye fırsat bulamayanlar için mobil uygulaması arttırılmış gerçeklik dahil pek çok seçenek sunuyor.
    16 Şubat 2021, 13:05 (Güncellendi, 1 gün)
    10,2b
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    6
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda
    Tam Boyutta Gör

    Savunma sanayiimizin göz bebeklerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii – TUSAŞ; mobil uygulaması ile projeler hakkında bilgi verirken arttırılmış gerçeklik ile bulunduğunuz ortamda incelemenizi sağlıyor.

    TUSAŞ uygulaması neler sunuyor?

    Bir süredir kullanımda olan TUSAŞ uygulaması Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin üstün gayret ve çabaları ile geliştirilen hava araçlarını yakından tanıtmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

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    Uygulama ile bu hava araçlarının teknik özelliklerini inceleyebilir, galerilerden ürünlerin fotoğraflarına erişebilir, Artırılmış Gerçeklik seçeneği ile ürünleri bire bir boyutta görebilir ve bir anı fotoğrafı çekilebilirsiniz.

     

    TUSA‪S‬ TUSA‪S‬ TUSA‪S‬ TUSA‪S‬ TUSAS - TURK HAVACILIK VE UZAY SANAYI ANONIM SIRKETI Oyunlar Ücretsiz 775.5 MB

     

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    labtek38 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zengin gerçeklik derken? Bu tanım yeni mi çıktı? Arttırılmış gerçekliği duymuştum ama.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Karacaoglan70 (Gökhan Yaktemur) 1 gün ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Çok bilmiş
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu dronlarla Aya gide bülümüyük?
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    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok f[color=#141414]azla yer kaplıyor silmek zorunda kaldım
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple a neden 775mb da android 63mb?
    zaten kart takılmıyor, indirmesinler diye mi yapılmış
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika, aninda indirdim
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    labtek38 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zengin gerçeklik derken? Bu tanım yeni mi çıktı? Arttırılmış gerçekliği duymuştum ama.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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