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    F-16'nın yerini alacak! İşte yerli savaş uçağının (MMU) görev bilgisayarı ve özellikleri

    Milli Muharip Uçak (MMU) için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM'in ürettiği görev bilgisayarını tanıttı. Bu aygıt neler sunuyor?
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    Milli Muharip Uçak Tam Boyutta Gör
    Milli Muharip Uçak (MMU) kendisi iç​​​in üretilen görev bilgisayarı sayesinde operasyonlardaki yerini alacak. 2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarını Türkiye adına rafa kaldıracağı öngörülen bu aygıtın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için düzenlenen ilgili toplantıda tanıtıldığı öğrenildi.

     

    Bu aygıt neler sağlayacak?

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin geliştirilen teknolojilerle ve kendisine ait olan savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen dört ülkeden biri olduğunu ifade etti. 

    Sputnik'in ilgili haberine göre yerli savaş uçağımız ülkemize düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacak. Mustafa Varank'ın bu konu ile ilgili verdiği demeç şu şekilde:

    "5'inci nesil bir savaş uçağı olacak MMU'nun görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi."

    Milli Muharip Uçak: Görev bilgisayarı ve teknik özellikler

    • Yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyeti
    • Kritik yazılımları çalıştırabilme kabiliyeti
    • Güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi
    • Motor çalıştırma kabiliyeti
    • Görev ve hava aracı yönetim sistemlerinin arayüz ve fonksiyonlarını çalıştırma kabiliyeti
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    tübitak, milli muharip uçak ve
    4 etiket daha mmu mustafa varank Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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