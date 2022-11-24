F-16'nın yerini alacak! İşte yerli savaş uçağının (MMU) görev bilgisayarı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Milli Muharip Uçak (MMU) kendisi iç​​​in üretilen görev bilgisayarı sayesinde operasyonlardaki yerini alacak. 2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarını Türkiye adına rafa kaldıracağı öngörülen bu aygıtın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için düzenlenen ilgili toplantıda tanıtıldığı öğrenildi.

Milli Muharip Uçak'ta son montaj aşamasına geçildi 1 gün önce eklendi

Bu aygıt neler sağlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin geliştirilen teknolojilerle ve kendisine ait olan savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen dört ülkeden biri olduğunu ifade etti.

Sputnik'in ilgili haberine göre yerli savaş uçağımız ülkemize düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacak. Mustafa Varank'ın bu konu ile ilgili verdiği demeç şu şekilde:

"5'inci nesil bir savaş uçağı olacak MMU'nun görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi."

Milli Muharip Uçak: Görev bilgisayarı ve teknik özellikler

Yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyeti

Kritik yazılımları çalıştırabilme kabiliyeti

Güçlü ve çok fonksiyonlu modüler işlemci ünitesi

Motor çalıştırma kabiliyeti

Görev ve hava aracı yönetim sistemlerinin arayüz ve fonksiyonlarını çalıştırma kabiliyeti

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Milli Muharip Uçak için üretilen görev bilgisayarı tanıtıldı