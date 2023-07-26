Milli Muharip Uçak KAAN, 2028'de Türk motoruyla uçacak

Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından düzenlenen 16’ıncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) tam gaz devam ediyor. Fuar kapsamında savunma sanayi şirketlerinden önemli anlaşmalar ve yeni duyurular da geliyor. Bu bağlamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, hem Milli Muharip Uçak KAAN hakkında hem de şirketin mevcut projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TUSAŞ KAAN, 2028’de Türk motoruna kavuşacak

Tam Boyutta Gör Fuar kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada Milli muharip uçak KAAN’ı 2028 yılında Türk motoruyla uçurmayı planladıklarını aktardı. Kotil, "Planımız 2028'de KAAN'ı Türk motoruyla uçurmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki sertifikasyon için 1-2 yıla tekrar ihtiyacımız olur. Ancak 2030'larda Türk motoru olacak. Şu anda F110 motoru ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kotil aynı zamanda HÜRJET'in başarılı bir şekilde uçmaya devam ettiğini, milli muharip uçak KAAN'da çalışmaların sürdüğünü ve uçmasının önünde bir engel bulunmadığını, HAVELSAN tarafından yapılan simülatörde pilotların test uçuşlarının devam ettiğini aktardı.

ATAK 2’ye ilgi büyük

Yapılan açıklamalarda Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2’ye yönelik ilginin beklenenin üstünde olduğu ve özellikle Körfez ülkelerinin ATAK-2 ile çok ilgilendiği açıklandı. Kotil, "1,3 ton patlayıcı taşıyabilmesi, üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 milimetre olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu." diye konuştu.

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Kotil ayrıca T-129 ATAK helikopterinin Filipinler'e teslimatlarının bitmek üzere olduğunu, halihazırda Nijerya'ya gönderildiğini söyledi. TUSAŞ’ın AKSUNGUR İHA’sının yoğun talep gördüğü belirtilirken ANKA’dan ise ayda 5 adet üretildiği ifade edildi. Bu arada ANKA 3’ün uçması için çalışmalar da devam ediyor.

Kotil, TUSAŞ’ın ihracat hedefleri konusunda da açıklamalar yapıtı. Belirtilenlere göre TUSAŞ, son 7 yılda tesislere 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ancak Kotil’e göre taleplere yetişilemiyor. Bununla birlikte TUSAŞ’ın bu yıl 2 milyar dolardan daha fazla ciro hedeflediği de belirtildi. Kotil, 2028 hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu ifade etti.

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