Milli Muharip Uçak KAAN, 2028'de Türk motoruyla uçacak

TUSAŞ KAAN, 2028’de Türk motoruna kavuşacak
Kotil aynı zamanda HÜRJET'in başarılı bir şekilde uçmaya devam ettiğini, milli muharip uçak KAAN'da çalışmaların sürdüğünü ve uçmasının önünde bir engel bulunmadığını, HAVELSAN tarafından yapılan simülatörde pilotların test uçuşlarının devam ettiğini aktardı.
ATAK 2’ye ilgi büyük
Yapılan açıklamalarda Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2’ye yönelik ilginin beklenenin üstünde olduğu ve özellikle Körfez ülkelerinin ATAK-2 ile çok ilgilendiği açıklandı. Kotil, "1,3 ton patlayıcı taşıyabilmesi, üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 milimetre olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu." diye konuştu.
Kotil ayrıca T-129 ATAK helikopterinin Filipinler'e teslimatlarının bitmek üzere olduğunu, halihazırda Nijerya'ya gönderildiğini söyledi. TUSAŞ’ın AKSUNGUR İHA’sının yoğun talep gördüğü belirtilirken ANKA’dan ise ayda 5 adet üretildiği ifade edildi. Bu arada ANKA 3’ün uçması için çalışmalar da devam ediyor.
Kotil, TUSAŞ’ın ihracat hedefleri konusunda da açıklamalar yapıtı. Belirtilenlere göre TUSAŞ, son 7 yılda tesislere 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ancak Kotil’e göre taleplere yetişilemiyor. Bununla birlikte TUSAŞ’ın bu yıl 2 milyar dolardan daha fazla ciro hedeflediği de belirtildi. Kotil, 2028 hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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