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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır

    Milli piyade tüfeği MPT-76, 400 gram hafifledi. Hafifleyen tüfeğe MPT-76 MH adı verildi. Hafifletilen tasarımın negatif etkisi olmadı.
    09 Şubat 2021, 15:20 (1 hf.)
    4,4b
    1
    39
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    8

    Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır
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    Milli piyade tüfeği MPT-76’nın modifiye işlemleri başarıyla tamamlandı. MPT-76’nın daha hafif versiyonu, güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi. Yeni versiyon MPT-76 MH olarak isimlendirilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı"

    MPT-76 MH, 400 gram hafifledi. Böylece tüfeğin ağırlığı yaklaşık 3 kilo 750 gram oldu. Sahadan gelen talepler doğrultusunda silahın hafifletilmesi istenmişti. Tasarımdaki güncellemelerle diyet sağlandı.

    MPT-76 MH, hafiflerken herhangi bir özellik kaybı yaşamadı. 7,62 mm kalibrelik mermiden besleniyor. 20 mermilik şarjöre, 786 mt/sn namlu çıkış hızına,  600 metre etkili menzile sahip. -40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabilmektedir. Yarı ve tam otomatik olarak iki farklı atış modu mevcut.

    MPT-76 MH, tüm parçaları ve tasarımı yerli olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sarsılmaz ve Kale Kalıp tarafından üretiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yapmazsin yapamiyor derler yaparsin kotu derler daha iyisini yaparsin gorunen koy klavuz istemez derler hadi dostum malzemesi disardan gelsin yapabilmek eksiklerini tamamlayip guncellemek ustunde calismak cabalamak he hadi azcik bile yokmu ? Gurulanmak sevinmek takdir etmek kirintisi bile yokmu ... ii iih yok cunku soyledi adam dunyanin en iyi isini yapsaniz iyi yapmissiniz diyemeyiz diye kimde neyin hakkaniyeti ariyorsak anca arsizlik iste .. devam
    yapmazsin yapamiyor derler yaparsin kotu derler daha iyisini yaparsin gorunen koy klavuz istemez derler hadi dostum malzemesi disardan gelsin yapabilmek eksikle...
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    Yanıtla +20
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Acemi birliklerinde kullanılmaya devam edilir.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    TIGERSHARK 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu silahın ilk test videosu yayınlandığında atış anında çok şaha kalktığını ve ağırlığını görünce. Bu silahın g-3 den ne farkı var ki bildiğin yenilenmiş g-3 demiştim. Tabi o zaman tr military sitesinde ki çakma generaller eleştiri kabul etmiyor edenleri de chp zihniyeti yerine koyuyorlardı. Yıllar geçti o gün bir yerde yorumlarda öğrendim ki komandolar bu silahı beğenmemiş ve komando birlikleri 5.56 lık versiyonuna geçmişler. Nedeni de hem ağır olması hem de çok tepmesi imiş :)

    Şimdi de hafifletmiş'ler. Boşuna demiyorlar görünen köy kılavuz istemez diye.

    Biz yazınca bu kendini bir halt sananların bir tarafları oynuyor ve eleştiriye gelmiyor ''Hem yapılmıyor diye eleştiriyor hem de yapılınca da beğenmiyorsunuz '' diyorlar. Sonra gidip bizim dediğimizi onlarda söylemeye başlıyor :)

    Bunlar Çok bildiklerini zanledip ahkam kesip duruyorlar halbuki bir boktan anlamıyorlar. :)
    Bu silahın ilk test videosu yayınlandığında atış anında çok şaha kalktığını ve ağırlığını görünce. Bu silahın g-3 den ne farkı var ki bildiğin yenilenmiş g-3 de...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Txrboz (Cem Erinç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi insanlar çıldırmış tutturmuşlar bir milli lafı, devlet kendi şeyini yapınca gururlanan bir millet olma durumuna düşürüldük beyin fakiri insanlar sayesinde, yabancı ülkelere bakın dünyada ilk yapılan bir şey olduğunda evet gururlanabilirsin fakat kendi silahını üretiyor ooooo araba üretti aman allahım.
    Ülkemizi o kadar küçük görüyoruz ki bir şey yapılınca hayretle karşılıyor halkımız. Abicim o paraları biz niye veriyoruz devlete yapacaklar yapmak zorundalar.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dostum bunca yıl üretilmemesinin sebebi liyakatsizlik değildi , yine sadece cebini düşününen siyasetcilerdi. bu ülkenin sorunu eğitimli kaliteli bilinçli insan OLMAMASIDIR. bu ülke yönetiminden tutda devlet memuruna kadar eğitmciye kadar işadamına kadar heryerde sebeptir. bize yolsuzluk yapmayacak,torpil yapmayacak, maaşının hakkını vererek çalışacak ahlaklı insanlar lazım ama oda bu ülkede yok malesef.
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    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Artık var demek ki ,silahından rpketine siha sına üretiliyor ,mpt aslında çok hafif kalıyor ama o bile yapılamıyordu düşün

    Tek başına atmaca yeter

    Gökdoğan havadan havaya füze

    Hisar sistemi

    SOM füzesi...

    Roketsan uydu atabilecek çalışmalara başladı demek ki dürüst yemeyen yönetim olunca oluyor
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    O onatba (onat coşkun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    400gr çok ciddi bir rakam. Keşke detayları verselermiş nasıl hafiflettildiğine dair. Ciddi bir maliyet artışı olmuş olabilir.
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    pSy! (caglayan sular) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    g3 laf yok beyler sayısız mermi attım 1 kere tutukluk yaptı onu da mermi eziğinden yaptı ha ağır mı ağır lanet olasıca , kötü silah yoktur bakımsız silah vardır ..
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avantacı tayfalarına dikkat etsinler de yalnışlıkla müdür ataması yapmasınlar.

    Liyakata özen göstersinler.

    Sonra bu tüfeğin de tüm dataları Eskişehir' de bir Restorant da yabancılara pazarlanırken yaklanmasın.

    Milletimiz unutkan malum, hatırlatmakta fayda var...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bunca yıl liyakat olsa üretilirdi , 70 lerde G3 üreteceğine milli makineli tüfeği üretirdi ,

    Liyakat olunca 2014 de MPT-76 gibi Bora gibi silahlar üretmeye başlıyor

    Liyakata önem verip milli silah üretip avantajı lehimize çeviren hükümeti de tebrik ediyorum.
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    kazuya58 (sinan polat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    400gr nereye gitti diye araştırayım dedim, istemezükçü zihniyetin zoruna gitmiş.
    Yanıtla +3
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yapmazsin yapamiyor derler yaparsin kotu derler daha iyisini yaparsin gorunen koy klavuz istemez derler hadi dostum malzemesi disardan gelsin yapabilmek eksiklerini tamamlayip guncellemek ustunde calismak cabalamak he hadi azcik bile yokmu ? Gurulanmak sevinmek takdir etmek kirintisi bile yokmu ... ii iih yok cunku soyledi adam dunyanin en iyi isini yapsaniz iyi yapmissiniz diyemeyiz diye kimde neyin hakkaniyeti ariyorsak anca arsizlik iste .. devam
    Yanıtla +20
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    Elektroterm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    H&K nın kopyası
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    HiddeN_Ra (Mert Hidden) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu silahı yapan özel fitmada çalıştım. Oda %100 yerli diyordu ama üretim yok sadece ithal edilen çelik aluminyum yağ vida hepsi yurtdışından geliyor. Sadece burada cnc mak. İle çiziliyor birleştiriliyor milletede türk malı diyorlar saçmalık. Hee başarılı mı başarılı gerçekten ama milleti kandırıyorlar.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dedemin traktoruyle yaşıt g3'lerden kurtulamadik. Merak ediyorum mpt 55 ve 76'yi
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    4354 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    MPT-76 mh, mkek ve
    5 etiket daha mpt-76 milli piyade tüfeği silah otomatik silah Bilim ve Teknoloji
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