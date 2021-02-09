Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır

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Milli piyade tüfeği MPT-76’nın modifiye işlemleri başarıyla tamamlandı. MPT-76’nın daha hafif versiyonu, güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi. Yeni versiyon MPT-76 MH olarak isimlendirilecek.

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MPT-76 MH, 400 gram hafifledi. Böylece tüfeğin ağırlığı yaklaşık 3 kilo 750 gram oldu. Sahadan gelen talepler doğrultusunda silahın hafifletilmesi istenmişti. Tasarımdaki güncellemelerle diyet sağlandı.

MPT-76 MH, hafiflerken herhangi bir özellik kaybı yaşamadı. 7,62 mm kalibrelik mermiden besleniyor. 20 mermilik şarjöre, 786 mt/sn namlu çıkış hızına, 600 metre etkili menzile sahip. -40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabilmektedir. Yarı ve tam otomatik olarak iki farklı atış modu mevcut.

MPT-76 MH, tüm parçaları ve tasarımı yerli olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sarsılmaz ve Kale Kalıp tarafından üretiliyor.

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