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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı

    Uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerini başarıyla geçen MEMATT (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) için artık TSK'ya teslim ve ihracat süreci başladı.
    08 Şubat 2021, 14:00 (1 hf.)
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı
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    Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ve özel sektör iş birliğiyle geliştirilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

    Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı" ifadelerine yer verildi.

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    Uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerinin Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından, yani tamamen milli imkanlar ile gerçekleştirilmiş olması da MEMATT projesiyle ilgili önemli detaylar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Varank: “Savunma sanayiinde yıllık ciro, 11 milyar doları aştı”"

    MEMATT’ın TSK’nın hizmetine sunulması ile eş zamanlı olarak ihracat çalışmaları da başladı. Bu kapsamda kardeş ülke Azerbaycan ile “20 Adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Üretimi ve Teslimi” projesine ilişkin sözleşme imzalandı. Hatta kısa süre önce Kayseri'den yola çıkan ilk parti teslimatın Bakü'ye ulaştığı açıklanmıştı.

    MEMATT Teknik Özellikleri:

    • Özgün Tasarım
    • Çoklu Ataşman Kullanımı
    • Modüler Dizayn
    • Parça Değişim Kolaylığı
    • Balistik Zırh
    • Kolay Taşınabilirlik
    • 500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği
    • Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme
    • Kontrol ve Görüntü Aktarımı
    • 4 km/h İntikal Hızı
    • %60 Dikey Eğim
    • 250 mm Temizleme Derinliği
    • %40 Yanal Eğim
    • 1700 mm Temizleme Genişliği



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/asfatin-urettigi-mekanik-mayin-temizleme-techizati-tum-testleri-gecti-/2136871 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Is as gecinme derdindekilerin mutluluktan gozyaslariyla uven eriyor krin tokluguna da olsa doyuruyor bu tur haberler...
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    A Ataputo 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eko geldi silah sanayi canlandı teşekkürler ekobaskan
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ataputo
    Belediye başkanıyken bu kadar üzülüyorsan, devlet başkanı olunca daha çok üzülürsün.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani simdi devleti ovecegim siyaset yaptin diyecekler, biz napalim yani adamlar yapiyor. Iyi hadi imamogluna yoralim bunu da baskan yaptirmis helal olsun..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    kendiniz olayı siyasete bağlıyorsunuz ama başkası size dediğinde şikayet ediyorsunuz.
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