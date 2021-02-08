Yerli mayın avcısı MEMATT'ın test görüntüleri paylaşıldı

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Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ve özel sektör iş birliğiyle geliştirilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı" ifadelerine yer verildi.

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Uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerinin Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından, yani tamamen milli imkanlar ile gerçekleştirilmiş olması da MEMATT projesiyle ilgili önemli detaylar arasında.

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MEMATT’ın TSK’nın hizmetine sunulması ile eş zamanlı olarak ihracat çalışmaları da başladı. Bu kapsamda kardeş ülke Azerbaycan ile “20 Adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatının Üretimi ve Teslimi” projesine ilişkin sözleşme imzalandı. Hatta kısa süre önce Kayseri'den yola çıkan ilk parti teslimatın Bakü'ye ulaştığı açıklanmıştı.

MEMATT Teknik Özellikleri:

Özgün Tasarım

Çoklu Ataşman Kullanımı

Modüler Dizayn

Parça Değişim Kolaylığı

Balistik Zırh

Kolay Taşınabilirlik

500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği

Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme

Kontrol ve Görüntü Aktarımı

4 km/h İntikal Hızı

%60 Dikey Eğim

250 mm Temizleme Derinliği

%40 Yanal Eğim

1700 mm Temizleme Genişliği

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/asfatin-urettigi-mekanik-mayin-temizleme-techizati-tum-testleri-gecti-/2136871

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