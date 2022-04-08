Vodafone, Decentraland’de metaverse mağaza açıyor

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Vodafone Türkiye, metaverse teknolojisine adım atıyor. Decentraland’de dijital bir mağaza açılacağı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Decentraland isimli metaverse evreninde 66,-1 lokasyonunda Metaverse Mağaza açılacak ve bu mağazada müşterilere Vodafone’un ürün ve hizmetlerini sanal ortamda deneyimleme imkanı sunulacak.

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Metaverse mağazada neler olacak?

Vodafone Metaverse Mağaza’da Vodafone’un Red ve FreeZone gibi markalarına ait kampanyalar için özel alanların yanı sıra Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel inisiyatiflerine yönelik alanlar da yer alacak. Vodafone’un FreeZone Gaming çatısı altında oyunseverler için sunduğu içeriklere de Vodafone Metaverse Mağaza’dan ulaşılabilecek. Satışa yönlendirmelerin QR kod veya link ile Vodafone Online Mağaza’ya yapılacağı metaverse mağazada, müşterilere Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik deneyimleri de sunulacak. Vodafone’un metaverse’deki mağazasında çeşitli etkinlik ve lansmanlar da düzenlenecek.

Metaverse mağaza yakın zamanda açılacak. Açıldıktan sonra https://play.decentraland.org/?island=I1g9nl&position=66%2C-2&realm=unicorn linkinden ulaşılabilecek.

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