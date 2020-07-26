Minecraft içinde Windows 95 çalıştırıp ‘Doom’ oynamak artık mümkün

Hemen hemen her cihazla Doom oynamak, internet ortamında oluşturulan rekabetçi akımlardan sadece bir tanesi. Bu akım, artık fiziksel dünyadaki cihazları aşarak başka yazılımların içine de girdi. Reddit kullanıcısı uDrunkMate, Minecraft üzerinde çalışan bir Windows 95 emülatörü oluşturdu ve bunun içerisinde Doom oynamayı başardı.

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Minecraft için yakın zamanda kullanıma açılan VM Computers modu, oyunun içerisinde işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlar oluşturmaya imkan sağlıyor. Bu mod desteğiyle Minecraft klasörlerinin arasında doğru yere ekleyeceğiniz bir Windows 95 ISO dosyası, oyunun içindeki bilgisayarınıza yükleniyor.

Ekran içinde bir ekranda oyun oynamanın dışında bu yöntemin tabii ki farklı dezavantajları da var. Fps değerleri doğal olarak beklenen seviyede değil. Bunun dışında Doom için modları çalıştırmak da pek mümkün değil. Herkesin aklına gelen o Minecraft içinde Minecraft oynamak ise şimdilik mümkün değil. uDrunkMate tarafından yazılanlara göre Windows XP ya da Ubuntu Linux çalıştırmak bile son derece düşük performans gösteriyor ve nispeten modern bilgisayarlar için yazılan bir oyunu çalıştırmak mümkün değil.

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Minecraft modlarının esnekliğine dikkat çeken bu proje, ayrıca bize bilgisayarların ne kadar güçlü hâle geldiğini gösteriyor. 1993 yılında çıkan bir oyun, o zamanlar bilgisayarın tüm kaynaklarını talep etse de şu an kullandığımız cihazların küçücük bir kısmı, bu oyunu tam kapasitede çalıştırabiliyor.

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