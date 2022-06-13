Minecraft Legends duyuruldu, seneye geliyor

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Minecraft konseptinin dışına çıkarak oyuncuları yeni bir aksiyon tecrübesine götüren ilk oyun Minecraft Dungeons olmuştu. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ikinci aksiyon-strateji oyunu duyuruldu.

Minecraft Legends neler sunuyor?

Xbox & Bethesda Games etkinliğinde duyurulan Minecraft Legends oyunu Hardspace: Shipbreaker, Homeworld 3 gibi yapımların geliştiricisi Blackbird Entertainment imzasını taşıyor. Mojang da oyuna katkı sağlamış.

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Strateji ve RPG unsurlarını birleştiren oyun açık dünya yapısına sahip. Tanıtımdan anlaşıldığı kadarıyla oyuncular kendi köylerini inşa ediyor, çevresine farklı moblar topluyor ve düşman unsurlarla savaşa girişiyor.

Birlikte mücadele ve rekabete dayalı çok oyunculu modların da yer alacağı Minecraft Legends için ilerleyen aylarda yeni duyurular yapılacak. Gelecek yıl PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 ve Nintendo Switch için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Minecraft Legends geliyor