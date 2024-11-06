Samsung telefonda macOS çalıştırıldı

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Tam Boyutta Gör Yıllardır akıllı telefonların yazılımlarının manipüle edilerek ya da emülatörler yoluyla pek çok işletim sisteminin çalıştırıldığına şahit olduk. Bunlar ya Windows ya da diğer Android üreticilerinin ROM paketleri oluyordu. Bu kez macOS işletim sistemi üstelik düşük kapasiteli bir telefonda çalıştırıldı.

Samsung Galaxy A telefonda macOS

Bir kullanıcının Reddit üzerinde yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde viral oldu. Ne var ki kullanıcı bunu nasıl başardığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Normalde macOS platformlarını Mac harici cihazlara kurmak pek mümkün değil ancak kullanıcı bir şekilde bunu başarmış.

Mac Pro ve Apple M4 Ultra detaylanıyor 2 gün önce eklendi

Yorumlarda Vectras VM emülatörü kullanıldığı görülüyor. Bu emülatör ile ilgili kısa bir aramada ise Windows XP sürümünden Windows 11 sürümüne kadar ve hatta macOS sürümünün dahi nasıl çalıştırıldığına dair videolara rastlamak mümkün. Vectras VM emülatörü Google Play mağazasında mevcut değil ve harici olarak yükleniyor.

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