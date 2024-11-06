Samsung telefonda macOS çalıştırıldı

Samsung Galaxy A telefonda macOS
Bir kullanıcının Reddit üzerinde yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde viral oldu. Ne var ki kullanıcı bunu nasıl başardığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Normalde macOS platformlarını Mac harici cihazlara kurmak pek mümkün değil ancak kullanıcı bir şekilde bunu başarmış.
Yorumlarda Vectras VM emülatörü kullanıldığı görülüyor. Bu emülatör ile ilgili kısa bir aramada ise Windows XP sürümünden Windows 11 sürümüne kadar ve hatta macOS sürümünün dahi nasıl çalıştırıldığına dair videolara rastlamak mümkün. Vectras VM emülatörü Google Play mağazasında mevcut değil ve harici olarak yükleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über