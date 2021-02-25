Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek

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Bu yılın heyecanla beklenen fimlerinden olan Mission Impossible 7'yi sinemalarda izlemek istemiyorsanız filmi evinizde seyretmek için uzun süre beklemeniz gerekmeyecek. ViacomCBS tarafından yapılan açıklamaya göre, Mission Impossible 7 sinemalardan sadece 45 gün sonra yeni yayın servisi Paramount+'ta yayınlanacak.

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Paramount Pictures'ın sahibi olan ViacomCBS, yeni streaming servisi Paramount+'ı 4 Mart tarihinde ABD, Kanada ve Latin Amerika'da yayınlayacak. Servisin kütüphanesinde; Paramount Pictures, CBS, Comedy Central, Nickelodeon, BET ve MTV gibi yayıncıların içeriklerini kapsayan 30.000'den fazla dizi bölümü 2500'den fazla film olacak. CBS All Access servisinin markası değiştirilmiş hali olarak da değerlendirebileceğimiz Paramount+'ta ayrıca canlı spor ve haber yayınları da olacak.

ViacomCBS, Mission Impossible 7 haricinde ayrıca A Quiet Place 2'nin de sinemalardan 45 gün sonra Paramount+'ta yayınlanacağını açıkladı. Paramount'un diğer beklenen filmleri Top Gun: Maverick, Snake Eyes ve Dungeons & Dragons için ise aynı formül uygulanmayacak gibi görünüyor. Bu filmlerin de Paramount+'ta yayınlanacağı açıklandı ancak 45 gün sözü verilmedi.

Paramount filmleri (ve CBS dizileri) ülkemizde genellikle Netflix üzerinden yayınlanıyordu. Yeni servis Paramount+ burada ülkemizi nasıl etkileyecek şu an için tahmin etmek zor. Ülkemize giriş yapma planı yoksa umuyoruz en azından Netflix benzeri anlaşmalar devam eder.

Mission Impossible 7'nin 19 Kasım'da yayınlanması planlanıyor.

https://www.theverge.com/2021/2/24/22299995/mission-impossible-7-quiet-place-2-paramount-plus-45-days-after-theaters

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