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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek

    Paramount'un bu yıl yayınlanacak olan iki büyük filmi Mission Impossible 7 ve A Quiet Place 2, sinemalardan 45 gün sonra Paramount+ servisinde yayınlanacak.
    25 Şubat 2021, 12:05 (1 gün)
    2,3b
    2
    10
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek
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    Bu yılın heyecanla beklenen fimlerinden olan Mission Impossible 7'yi sinemalarda izlemek istemiyorsanız filmi evinizde seyretmek için uzun süre beklemeniz gerekmeyecek. ViacomCBS tarafından yapılan açıklamaya göre, Mission Impossible 7 sinemalardan sadece 45 gün sonra yeni yayın servisi Paramount+'ta yayınlanacak.

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    Paramount Pictures'ın sahibi olan ViacomCBS, yeni streaming servisi Paramount+'ı 4 Mart tarihinde ABD, Kanada ve Latin Amerika'da yayınlayacak. Servisin kütüphanesinde; Paramount PicturesCBSComedy CentralNickelodeonBET ve MTV gibi yayıncıların içeriklerini kapsayan 30.000'den fazla dizi bölümü 2500'den fazla film olacak. CBS All Access servisinin markası değiştirilmiş hali olarak da değerlendirebileceğimiz Paramount+'ta ayrıca canlı spor ve haber yayınları da olacak.

    ViacomCBS, Mission Impossible 7 haricinde ayrıca A Quiet Place 2'nin de sinemalardan 45 gün sonra Paramount+'ta yayınlanacağını açıkladı. Paramount'un diğer beklenen filmleri Top Gun: Maverick, Snake Eyes ve Dungeons & Dragons için ise aynı formül uygulanmayacak gibi görünüyor. Bu filmlerin de Paramount+'ta yayınlanacağı açıklandı ancak 45 gün sözü verilmedi.

    Paramount filmleri (ve CBS dizileri) ülkemizde genellikle Netflix üzerinden yayınlanıyordu. Yeni servis Paramount+ burada ülkemizi nasıl etkileyecek şu an için tahmin etmek zor. Ülkemize giriş yapma planı yoksa umuyoruz en azından Netflix benzeri anlaşmalar devam eder.

    Mission Impossible 7'nin 19 Kasım'da yayınlanması planlanıyor.



    https://www.theverge.com/2021/2/24/22299995/mission-impossible-7-quiet-place-2-paramount-plus-45-days-after-theaters Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nedir yahu her sirket kendi platformuni çıkarmış. Bu işe yönetmenler de dahil olursa artık C.Nolan+, Tarantino+, ŞahinK+ diye gider herhalde
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize giriş planları olmasın lütfen. Anlaşsınlar yine Netflix ile. Neye para vereceğimizi şaşırdık. ABD gibi 3 5 dolar değil ki platform başına. Netflix e ver. Disney ver. Amazon ver. Digiturk ver. Dsmart ver. Exxen ver. Hbo max ver. Discovery ver. Puhu ver. Ver oğlu ver.
    Ülkemize giriş planları olmasın lütfen. Anlaşsınlar yine Netflix ile. Neye para vereceğimizi şaşırdık. ABD gibi 3 5 dolar değil ki platform başına. Netflix e ve...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    | OMG! | 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında platformları bir platformda toplama platformları çıkar
    Disney+, BluTV,amazon prime aylık 39,99!
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüm plartform lar adına konuşuyorum sizler bir virüs sünüz ve tedaviniz torrent en sevdiğim ❤️
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ParamountPlus'u ilk defa duydum, 1 TL olsa almam.
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yandık anam yandık . Bu kadar platforma para mı yeter !
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nedir yahu her sirket kendi platformuni çıkarmış. Bu işe yönetmenler de dahil olursa artık C.Nolan+, Tarantino+, ŞahinK+ diye gider herhalde
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    fhrstw 1 gün ( Mesaj Silindi ) tekin-71
    Felaket karlı çünkü onuda geçtim düzenli nakit akışı sağlıyor. Düşünsene her ay milyonlarca dolar kazanıyorsun ama düzenli olarak felaket bişey.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BU ADAM EXXENDE BİLE ÇIKSA TUTAR
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize giriş planları olmasın lütfen. Anlaşsınlar yine Netflix ile. Neye para vereceğimizi şaşırdık. ABD gibi 3 5 dolar değil ki platform başına. Netflix e ver. Disney ver. Amazon ver. Digiturk ver. Dsmart ver. Exxen ver. Hbo max ver. Discovery ver. Puhu ver. Ver oğlu ver.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) alprkrkmz
    Hepsini aynı anda izleyecek kadar boş vaktiniz varsa serzenişinizde bir gram haklısınız.
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