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Mitsubishi, elektrikli modeli i-MiEV'ın Amerika versiyonunu geliştiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mitsubishi, elektrikli modeli i-MiEV'ın Amerika versiyonunu geliştiriyor
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Mitsubishi'nin iddialı elektrikli modeli i-MiEV ile ilgili haberleri daha önce paylaşmıştık. Şimdi bir önemli haber de tam elektrikli otomobilin Amerikan versiyonu hakkında geldi. Mitsubishi, i-MiEV'ın Amerika için daha farklı bir versiyonunu geliştiriyor.

Daha geniş boyutlarda üretilecek Amerika versiyonu i-MiEV, iç mekan özellikleri ve konfor konusunda standart i-MiEV'a göre çok daha gelişmiş özellikler sunacak. Yuvarlak tasarım özelliklerine sadık kalınacak modelde genişletilmiş boyutlar sayesinde sürüş özellikleri gelişecek, otomobilin hakimiyeti kolaylaşacak. Avrupalı müşterilerin güncel versiyonu tercih edeceği düşünülse de özellikle Amerikan müşterilerin ilgisini çekebilmek için bu versiyonun geliştirilmesi gerekliydi.

Amerika versiyonu i-MiEV'in gelecek yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. Aracın teknik özellikleri ve fiyatı konusunda net bilgiler olmasa da Mitsubishi, aracın 30.000 dolardan az bir fiyat etiketine sahip olmasını hedefliyor.

Mitsubishi, elektrikli modeli i-MiEV'ın Amerika versiyonunu geliştiriyor
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mollakara 9 yıl
bunların alayı giderek böceklere benziyor yahu
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KANUNI61 9 yıl
görünüm olarak cok beğendim markaolarak Mitsubishi e sönecek bişey bulamıyorum
gercekden güzel araba olmuş
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sizler için 9 yıl
beyler bu elektirikli arabalardan türkiyeden varmı hiç yada elektirik doldurma istasyonu vs hiç bi ilgim yok arabalarla ilgili
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