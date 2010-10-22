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Mitsubishi'nin prototip elektrikli minivanı ortaya çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Tam elektrikli (EV) ve çok iddialı i-MiEV modeliyle elektrikli otomobil piyasasında önemli bir yer edinmeyi planlayan Mitsubishi, Japonya'ın en büyük dağıtım şirketi Yamato Transport ile çok önemli bir proje yürütüyor. Mitsubishi, Yamato şirketinin Tokyo kentindeki dağıtımlarında kullanılmak üzere hafif ticari araç sınıfında prototip Minicab Van geliştirdi. Minicab Van'da Mitsubishi'nin diğer EV modeli i-MiEV'den hiç değiştirilmeden alınmış elektrik motoru ve lityum-iyon bataryalar kullanılmış.

Mitsubishi ve Yamato; deneme süresi boyunca aracı kullanacak görevlilerden gelecek bilgileri değerlendirecek ve böyle bir aracın günlük dağıtım işlerinde, yoğun trafikte verimli olup olmayacağını analiz edecek. Ayrıca Mitsubishi bu bilgilerden yararlanarak 2011 yılı sonuna kadar ticari amaçlı kullanılacak ve seri üretimi yapılabilecek bir van modeli hazırlamayı planlıyor. Yaklaşık 2 sene sonra çıkacak bu vanın fiyatının 24.500 dolar civarında olması hedefleniyor. Yamato için sınırlı sayıda hazırlanan Minicab Vanların maksimum menzili yaklaşık 100 kilometre olmakla birlikte, üretim versiyonun gerek tasarım gerekse teknik özellikler konusunda bu prototip modelden çok daha iddialı olması bekleniyor.


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korsanzeki168 9 yıl
bu bizim tüpcünün cin malı kamyonetin kopyası yaw
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Coşkun 9 yıl
beyefendi bu araç çok da yeni durmuyor. kaynaklarınızı arada refresh ediniz lütfen.
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Duratorq 9 yıl

joushkun

beyefendi bu araç çok da yeni durmuyor. kaynaklarınızı arada refresh ediniz lütfen.


Haber bugüne ait ve bu prototip bir model olduğu için tasarımıyla pek ilgilenilmemiş, üretim versiyonu böyle olmayacak elbet.
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