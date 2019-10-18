MIUI 11 alacak telefonlar ve güncelleme tarihleri açıklandı

Merakla beklenen MIUI 11 güncellemesi kısa bir süre önce Çin'deki Xiaomi ve Redmi telefonlara gönderilmeye başlanmıştı. Güncellemeyi alan cihazlar arasında Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro ve Redmi K20 gibi modeller bulunuyor.
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MIUI 11 şu anda sadece Çin pazarıyla sınırlı olsa da dünya genellindeki diğer kullanıcılara ulaşması çok uzun sürmeyecek. Xiaomi Hindistan’a göre global dağıtım 22 Ekim’de başlıyor.
Şirket tarafından yayınlanan detaylı yol haritasına bakılırsa MIUI 11 güncellemesi iki aylık bir süreçte, dört aşamalı olarak dağıtılacak. Güncellemeyi aşağıdaki listede yer alan toplam 28 model alacak:
1. Aşama: 22 - 31 Ekim
- POCO F1
- Redmi K20
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7s
- Redmi Note 7 Pro
2. Aşama: 4 - 12 Kasım
- Redmi K20 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6A
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5A
- Redmi Note 4
- Redmi Y1
- Redmi Y1 Lite
- Redmi Y2
- Redmi 4
- Mi Mix 2
- Mi Max 2
3. Aşama: 13 - 29 Kasım
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi Note 8
4. Aşama: 18 - 26 Aralık
- Redmi Note 8 Pro
Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz gibi MIUI 11 güncelleme planı 2017'nin Mayıs ayında piyasaya sürülen Mi Max 2 de dahil olmak üzere iki yıllık cihazları kapsıyor.
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