MIUI 11 alacak telefonlar ve güncelleme tarihleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

Merakla beklenen MIUI 11 güncellemesi kısa bir süre önce Çin'deki Xiaomi ve Redmi telefonlara gönderilmeye başlanmıştı. Güncellemeyi alan cihazlar arasında Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro ve Redmi K20 gibi modeller bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Enjoy 10 resmen tanıtıldı"

MIUI 11 şu anda sadece Çin pazarıyla sınırlı olsa da dünya genellindeki diğer kullanıcılara ulaşması çok uzun sürmeyecek. Xiaomi Hindistan’a göre global dağıtım 22 Ekim’de başlıyor.

Tam Boyutta Gör

Şirket tarafından yayınlanan detaylı yol haritasına bakılırsa MIUI 11 güncellemesi iki aylık bir süreçte, dört aşamalı olarak dağıtılacak. Güncellemeyi aşağıdaki listede yer alan toplam 28 model alacak:

1. Aşama: 22 - 31 Ekim

POCO F1

Redmi K20

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

2. Aşama: 4 - 12 Kasım

Redmi K20 Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi Note 4

Redmi Y1

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2

Redmi 4

Mi Mix 2

Mi Max 2

3. Aşama: 13 - 29 Kasım

Redmi Note 6 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi Note 8

4. Aşama: 18 - 26 Aralık

Redmi Note 8 Pro

Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz gibi MIUI 11 güncelleme planı 2017'nin Mayıs ayında piyasaya sürülen Mi Max 2 de dahil olmak üzere iki yıllık cihazları kapsıyor.