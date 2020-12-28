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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte amiral gemisi Mi 11 ile birlikte MIUI 12.5 sürümünü de duyurdu. Yeni arayüzün beraberinde getirdiği tüm yeniliklere birlikte göz atıyoruz.
    41 dk. (Son Güncelleme: 24 dk.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı
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    Xiaomi bugün yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11'i tanıtmak için düzenlediği lansman etkinliğinde, MIUI 12.5'i de duyurdu. Yeni sürümdeki temel değişiklikler arasında daha pürüzsüz arayüz, önceden yüklenmiş neredeyse tüm uygulamaları kaldırma özelliği ve kişisel bilgisayarlarla gelişmiş senkronizasyon bulunuyor.

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    Yeni arayüzde tasarım detayları yeniden ele alındı. Sistem genelindeki simgeler, animasyonlar ve menüler üzerinde birçok küçük dokunuş var. Xiaomi, sunum sırasında arayüzün akıcılığını iOS ile kıyasladı.

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    MIUI 12.5'in önceki versiyonlara göre en önemli yeniliklerinden biri çok çekirdekli paralel hesaplama desteği olarak göze çarpıyor. Bundan önce, sistemle ilgili tüm işler tek bir işlemci çekirdeğine atanıyordu. Şimdi ise birkaç çekirdek arasında dağıtılacak.

    MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı
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    Bellek kullanımı ve güç tüketimi azaldı

    Xiaomi tarafından hayata geçirilen optimizasyonlar MIUI 12.5'i daha hızlı ve daha akıcı hale getirdi. Sistem kullanıcı arayüzünün yeniden yazılması sayesinde bellek kullanımı %20, arka plan bellek kullanımı %35 ve güç tüketimi %25 oranında azalmış durumda.

    Bir diğer önemli değişiklik, cihazdan kaldırılabilen önceden yüklenmiş uygulamaların sayısındaki artış oldu. Artık kullanıcılar Telefon, Mesajlar, Tarayıcı, Ayarlar, Saat, Galeri ve diğerleri dahil olmak üzere 9 ana uygulama dışındaki neredeyse tüm uygulamaları akıllı telefonlarından kaldırabilecekler.

    MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı
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    Akıllı telefon ekranı PC'ye yansıtılabilecek

    Çinli şirketin lanse ettiği bir diğer yenilik olan MIUI+ ise akıllı telefonun ekranını Windows 10 çalıştıran bir bilgisayara yansıtmaya olanak sağlıyor. Böylelikle kullanıcıları telefonlarını ellerine almadan cihazlarıyla etkileşim kurabilecekler.

    MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı
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    MIUI 12.5'deki diğer değişiklikleri yeni duvar kağıtları, doğadan ilham alan bildirim sesleri, belirsiz konum modu ve mağazadaki uygulamalar tarafından talep edilen veriler hakkında ek bilgiler sunma olarak sıralayabiliriz. MIUI 12.5'in halka açık beta sürümü, 2021 yılının Ocak ayı ortasında yayınlanacak.



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    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    rasterx 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    MIUI 12 icin de aynı şeyleri zirvaladilar.
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ve Android.
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    drjacob (... ) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    1 seneye gelir güncelleme
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    ptmustafa 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha bug lu, daha çok Ram yiyen
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    Uğurcan1996 (Uğurcan Çubukçu) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    MİUİ 12 gelmesi uzun sürdü (Redmi Note 9 Pro) 12.5 gelmesi artık ne kadar sürer bilemem?
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    hiddenside 6 dk. ( Mesaj Silindi ) Uğurcan1996
    Rahat 1-2 senesi var.
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