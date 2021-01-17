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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu

    Xiaomi, 28 akıllı telefon modeli için MIUI 12.5'in açık beta sürümünü yayınladı. Kullanıcı arayüzü birçok iyileştirme ile beraber ilk olarak Çin'de kullanıma sunuldu.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu
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    Aralık 2020'nin son günlerinde tanıtılan MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünün ilk açık beta sürümünün yayınlandığı duyuruldu. Xiaomi, MIUI 12.5'in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih belirtmedi ancak 28 akıllı telefon modeli için beta sürüm kullanıma sunuldu.

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    MIUI 12.5, bellek kullanımında %20, arka plan bellek kullanımında %35 ve güç tüketiminde %25 oranında azalma sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor"

    MIUI 12.5' destekleyecek telefon listesi

    Yeni kullanıcı arayüzünde, MIUI 12'ye göre daha iyi grafik işleme yer alıyor. Snow Mountain ve Geometry gibi animasyonlu duvar kağıtları sunuluyor. MIUI 12.5, bir uygulama pano verilerinize erişmeye çalıştığında size bir açılır pencere sorma özelliği ile birlikte geliyor. Xiaomi ayrıca güncellenmiş Notlar ve Mi Tarayıcı'yı MIUI 12.5'e getirdi. Ayrıca, belirli uygulamalarla tam konum yerine yaklaşık konumu paylaşma seçeneği de sunuyor.

    • Xiaomi Mi 11
    • Xiaomi Mi 10
    • Xiaomi Mi 10 Pro
    • Xiaomi Mi 10 Ultra
    • Xiaomi Mi 10 Youth
    • Xiaomi Mi 9 SE
    • Xiaomi Mi 9
    • Xiaomi Mi 9 Explorer
    • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
    • Xiaomi Mi 9 Lite
    • Xiaomi Mi Note 10
    • Xiaomi CC9e
    • Xiaomi Redmi K30 Ultra
    • Xiaomi Redmi K30 Pro
    • Xiaomi Redmi K30 5G
    • Xiaomi Redmi K30S
    • Xiaomi Redmi K30 Racing
    • Xiaomi Redmi K30i 5G
    • Xiaomi Redmi K30
    • Xiaomi Redmi K20 Pro
    • Xiaomi Redmi K20
    • Xiaomi Redmi 10X 5G
    • Xiaomi Redmi 10X Pro
    • Xiaomi Redmi Note 9
    • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    • Xiaomi Redmi Note 8
    • Xiaomi Redmi Note 7 Pro
    • Xiaomi Redmi Note 7

    Güncelleme ilk olarak Çin'deki cihazlara sunulacak ancak bir süre sonra küresel kullanıma sunulacak.



    https://www.gizchina.com/2021/01/15/xiaomi-releases-the-first-open-beta-of-miui-12-5-with-support-for-28-device/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    EmirhanXDW 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Link yok mu ya
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    12.3 sürümünü kullanıyorum , note 8 için , 12.2'de sorunlar vardı , 12.3'te sorunlar gitti , acaba hiç güncellemesem mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Clusive 59 dk. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Yerinizde olsam kullanan kişilerin geri dönüşlerini beklerim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    BYRM81 (Bayram ERTÜRK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir symbian da değil knk.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir iOs değil.
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    oktay_26 (oktay akan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    Sen istiyor android kullanıp ios gibi gelsin ?
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Yürüyen Hoparlör
    ios kapalı kutu , fotoğraflarını bile zar zor atıyorsun , micro sd kart girişi yok , yok allahım yok ...... ıyyyyyyy
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