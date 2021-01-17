MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör

Aralık 2020'nin son günlerinde tanıtılan MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünün ilk açık beta sürümünün yayınlandığı duyuruldu. Xiaomi, MIUI 12.5'in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih belirtmedi ancak 28 akıllı telefon modeli için beta sürüm kullanıma sunuldu.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım

MIUI 12.5, bellek kullanımında %20, arka plan bellek kullanımında %35 ve güç tüketiminde %25 oranında azalma sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor"

MIUI 12.5' destekleyecek telefon listesi

Yeni kullanıcı arayüzünde, MIUI 12'ye göre daha iyi grafik işleme yer alıyor. Snow Mountain ve Geometry gibi animasyonlu duvar kağıtları sunuluyor. MIUI 12.5, bir uygulama pano verilerinize erişmeye çalıştığında size bir açılır pencere sorma özelliği ile birlikte geliyor. Xiaomi ayrıca güncellenmiş Notlar ve Mi Tarayıcı'yı MIUI 12.5'e getirdi. Ayrıca, belirli uygulamalarla tam konum yerine yaklaşık konumu paylaşma seçeneği de sunuyor.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi CC9e

Xiaomi Redmi K30 Ultra

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30S

Xiaomi Redmi K30 Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Güncelleme ilk olarak Çin'deki cihazlara sunulacak ancak bir süre sonra küresel kullanıma sunulacak.

https://www.gizchina.com/2021/01/15/xiaomi-releases-the-first-open-beta-of-miui-12-5-with-support-for-28-device/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: