MIUI 12.5'in beta sürümü 28 cihaz için kullanıma sunuldu

Aralık 2020'nin son günlerinde tanıtılan MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünün ilk açık beta sürümünün yayınlandığı duyuruldu. Xiaomi, MIUI 12.5'in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih belirtmedi ancak 28 akıllı telefon modeli için beta sürüm kullanıma sunuldu.İlginizi Çekebilir Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım
MIUI 12.5, bellek kullanımında %20, arka plan bellek kullanımında %35 ve güç tüketiminde %25 oranında azalma sunuyor.
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MIUI 12.5' destekleyecek telefon listesi
Yeni kullanıcı arayüzünde, MIUI 12'ye göre daha iyi grafik işleme yer alıyor. Snow Mountain ve Geometry gibi animasyonlu duvar kağıtları sunuluyor. MIUI 12.5, bir uygulama pano verilerinize erişmeye çalıştığında size bir açılır pencere sorma özelliği ile birlikte geliyor. Xiaomi ayrıca güncellenmiş Notlar ve Mi Tarayıcı'yı MIUI 12.5'e getirdi. Ayrıca, belirli uygulamalarla tam konum yerine yaklaşık konumu paylaşma seçeneği de sunuyor.
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi CC9e
- Xiaomi Redmi K30 Ultra
- Xiaomi Redmi K30 Pro
- Xiaomi Redmi K30 5G
- Xiaomi Redmi K30S
- Xiaomi Redmi K30 Racing
- Xiaomi Redmi K30i 5G
- Xiaomi Redmi K30
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi K20
- Xiaomi Redmi 10X 5G
- Xiaomi Redmi 10X Pro
- Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Redmi Note 8
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 7
Güncelleme ilk olarak Çin'deki cihazlara sunulacak ancak bir süre sonra küresel kullanıma sunulacak.
https://www.gizchina.com/2021/01/15/xiaomi-releases-the-first-open-beta-of-miui-12-5-with-support-for-28-device/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü