MIUI 14'ün beklenen özelliği tüm Xiaomi telefonlara geliyor

MIUI 14'ün beklenen özelliği tüm Xiaomi telefonara geliyor
Hatırlamak gerekirse MIUI 14 duyurusunda Xiaomi, foton motoru özelliğinin üçüncü parti uygulamaların akıcılığını yüzde 88'e kadar arttıracağını, güç tüketiminin ise yüzde 16 oranında düşüreceğini söyledi. Ancak bu özelliğin Snapdragon 8 Gen 1 ailesi ve Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış akıllı telefonlarda çalışacağı açıkladı.
Geçtiğimiz saatlerde resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi, MIUI 14’e yükseltilen tüm modellerin foton motoru özelliğine destek sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şirket, yeni özelliğin yazılım ve donanım çalışmalarına ek olarak büyük miktarda sistem mimarisi ayarlaması nedeniyle, uygun akıllı telefonlara aşamalı olarak sunulacağını bildirdi. Böylece birçok Xiaomi telefonu, yeni performans kazanımlarından faydalanabilecek.
MIUI 14'ün öne çıkan diğer özellikleri arasında büyük simgeler içeren özelleştirilebilir klasörler, çeşitli şekil ve boyutlarda yeni pencere öğesi seçenekleri, daha az kullanılan uygulamalar için otomatik sıkıştırma ve kalıcı bildirimleri kapatmak için seçenekler yer alıyor. Xiaomi'nin yeni MIUI 14 sürümü için küresel bir duyuru daha gerçekleştirmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...