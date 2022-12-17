Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Xiaomi, modern tasarım ve yeni özelliklerle güncellenen MIUI 14 sürümünü duyurdu. Ancak bu sürümde en dikkat çeken yeniliklerden biri olan foton motoru özelliğinin, yalnızca belirli cihazlara destek sunacağı açıklanmıştı. Bu durum kullanıcılarda büyük bir hayal kırıklığına sebep olurken, Xiaomi’den sevindirecek bir açıklama geldi.

MIUI 14'ün beklenen özelliği tüm Xiaomi telefonara geliyor

Hatırlamak gerekirse MIUI 14 duyurusunda Xiaomi, foton motoru özelliğinin üçüncü parti uygulamaların akıcılığını yüzde 88'e kadar arttıracağını, güç tüketiminin ise yüzde 16 oranında düşüreceğini söyledi. Ancak bu özelliğin Snapdragon 8 Gen 1 ailesi ve Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılmış akıllı telefonlarda çalışacağı açıkladı.

Geçtiğimiz saatlerde resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi, MIUI 14’e yükseltilen tüm modellerin foton motoru özelliğine destek sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şirket, yeni özelliğin yazılım ve donanım çalışmalarına ek olarak büyük miktarda sistem mimarisi ayarlaması nedeniyle, uygun akıllı telefonlara aşamalı olarak sunulacağını bildirdi. Böylece birçok Xiaomi telefonu, yeni performans kazanımlarından faydalanabilecek.

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MIUI 14'ün öne çıkan diğer özellikleri arasında büyük simgeler içeren özelleştirilebilir klasörler, çeşitli şekil ve boyutlarda yeni pencere öğesi seçenekleri, daha az kullanılan uygulamalar için otomatik sıkıştırma ve kalıcı bildirimleri kapatmak için seçenekler yer alıyor. Xiaomi'nin yeni MIUI 14 sürümü için küresel bir duyuru daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

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MIUI 14'ün beklenen özelliği tüm Xiaomi telefonlara geliyor