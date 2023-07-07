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    MIUI 15 ile çıkış yapacak ilk akıllı telefonlar belli oldu

    MIUI'nin bir sonraki ana sürümünün çıkış tarihi netleşiyor. MIUI 15'in beklenenden daha erken geleceği bildirilirken, yeni arayüzle çıkış yapması beklenen ilk modeller de netleşti.
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    MIUI 15 ile çıkış yapacak ilk akıllı telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi şu anda MIUI 15 yazılımı üzerinde çalışıyor. Arayüzün beklenenden daha erken geleceğine dair bazı bilgiler var. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, MIUI'nin bir sonraki ana sürümüne ilişkin bazı önemli detaylar paylaştı.

    MIUI'nin yeni sürümü hep şirketin son model Xiaomi amiral gemileriyle birlikte çıkış yapıyordu. Dolayısıyla MIUI 15 yüklü şekilde gelecek ilk modellerin Kasım ya da Aralık ayında çıkacak Xiaomi 14 serisi telefonlar olacağına yönelik bir beklenti söz konusuydu.

    MIUI 15 ile çıkış yapacak ilk akıllı telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör

    MIUI 15'ten beklenenler

    Ancak ürün yazılımı daha erken (Eylül-Ekim gibi) çıkış yapabilir. Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serileri MIUI 15 yüklü olarak gelecek. Redmi Note 13, Xiaomi 14'ten daha önce piyasa sürüleceği için yeni arayüze sahip ilk cihazlar yüksek ihtimalle Redmi Note 13 serisi olacak.

    MIUI 15'teki yenilikler henüz tam olarak bilinmiyor. Gizlilik, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak arayüz tasarımında çeşitli değişiklikler, geliştirilmiş Xiaomi uygulamaları ve daha iyi yapay zeka (AI) entegrasyonu bekleyebiliriz.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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