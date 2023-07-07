MIUI 15 ile çıkış yapacak ilk akıllı telefonlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi şu anda MIUI 15 yazılımı üzerinde çalışıyor. Arayüzün beklenenden daha erken geleceğine dair bazı bilgiler var. Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Digital Chat Station, MIUI'nin bir sonraki ana sürümüne ilişkin bazı önemli detaylar paylaştı.

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MIUI'nin yeni sürümü hep şirketin son model Xiaomi amiral gemileriyle birlikte çıkış yapıyordu. Dolayısıyla MIUI 15 yüklü şekilde gelecek ilk modellerin Kasım ya da Aralık ayında çıkacak Xiaomi 14 serisi telefonlar olacağına yönelik bir beklenti söz konusuydu.

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MIUI 15'ten beklenenler

Ancak ürün yazılımı daha erken (Eylül-Ekim gibi) çıkış yapabilir. Digital Chat Station'a göre Redmi Note 13 ve Xiaomi 14 serileri MIUI 15 yüklü olarak gelecek. Redmi Note 13, Xiaomi 14'ten daha önce piyasa sürüleceği için yeni arayüze sahip ilk cihazlar yüksek ihtimalle Redmi Note 13 serisi olacak.

MIUI 15'teki yenilikler henüz tam olarak bilinmiyor. Gizlilik, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak arayüz tasarımında çeşitli değişiklikler, geliştirilmiş Xiaomi uygulamaları ve daha iyi yapay zeka (AI) entegrasyonu bekleyebiliriz.

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