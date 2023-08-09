MIUI 15'ten ilk bilgiler geldi: İşte güncelleme alacak telefonlar

MIUI 15 güncellemesi neler sunacak?
Bildirilenlere göre Xiaomi'nin bir sonraki güncellemesi MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı ile geliyor. Bu noktada animasyon efektleri de bir güncelleme alırken, daha basit simgeler başta olmak üzere MIUI artık daha sezgisel bir kullanıma sahip olacak. MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi.
MIUI 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak güncelleme çalışmalarının hız kazandığını belirtmekte fayda var. Öyle ki resmi MIUI 15 logosu, Xiaomi web sitesinde görünmeye başladı. Peki hangi cihazların Android 14 tabanlı MIUI 15 alması bekleniyor? İşte güncellemesi alacak cihazlar..
MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi CIVI 1S
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
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