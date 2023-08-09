MIUI 15'ten ilk bilgiler geldi: İşte güncelleme alacak telefonlar

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, bir sonraki MIUI güncellemesi için hazırlıklara başladı. Öyle ki Android 14 tabanlı MIUI 15 hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, MIUI 15'in bazı özellikleri ve resmi logosu ortaya çıktı. İşte detaylar…

MIUI 15 güncellemesi neler sunacak?

Bildirilenlere göre Xiaomi'nin bir sonraki güncellemesi MIUI 15, genel kullanıcı deneyimini artıracak yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı ile geliyor. Bu noktada animasyon efektleri de bir güncelleme alırken, daha basit simgeler başta olmak üzere MIUI artık daha sezgisel bir kullanıma sahip olacak. MIUI 15 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilikse, yenilenen pano ve ses yükseltme işlevi.

Tam Boyutta Gör Bu özelliklerden ilki, metinler başta olmak üzere resimler ve çeşitli dosya paylaşımlarını kolaylaştıracak. Ses yükseltme işlevi ise, kullanıcıların ses çıkışında kayda değer bir yükseltme sunacak. Hatta yüzde 200'lük bir artış yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca MIUI arayüzü, daha gerçekçi ve hassas dokunsal geri bildirime ek olarak, güvenlik ve çoklu görev yönetimi tarafında da yükseltmeler alacak.

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MIUI 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak güncelleme çalışmalarının hız kazandığını belirtmekte fayda var. Öyle ki resmi MIUI 15 logosu, Xiaomi web sitesinde görünmeye başladı. Peki hangi cihazların Android 14 tabanlı MIUI 15 alması bekleniyor? İşte güncellemesi alacak cihazlar..

MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 inç

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

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MIUI 15'ten ilk bilgiler geldi: İşte güncelleme alacak telefonlar