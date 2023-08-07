Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Xiaomi 14 serisinin tasarımı sızdı: İşte görüntüler
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda sızdırılan şema görüntüleri, Xiaomi 14 serisinin daha ince ekran çerçevelerine ek olarak kamera adasında daha büyük sensörlere sahip olacağını ortaya koydu. Bugünki sızıntı ise, bu bilgileri bir kez daha doğruladı diyebiliriz.
Yeni görüntülere ek olarak sızıntı kaynağı, Xiaomi 14 serisinin kamera özellikleri, pil kapasitesi ve şarj hızlarına da açıklık getirdi. Buna göre Xiaomi 14, 90W kablolu şarj destekli 4.860mAh pil paketi ile vitrine çıkacak. Xiaomi 14 Pro'ya ise 120W şarj ve 5.000mAh pil eşlik edecek. Bunun haricinde her iki telefonun 50MP üçlü kamera ünitesi ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı belirtiliyor.
Xiaomi 14 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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