Tam Boyutta Gör Hem üst hem de orta sınıf telefonlar ile pazarda dikkat çekmeyi başaran Xiaomi, Xiaomi 13 serisinin halefi olacak Xiaomi 14 ve 14 Pro için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 14'ün tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdı.

Xiaomi 14 serisinin tasarımı sızdı: İşte görüntüler

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda sızdırılan şema görüntüleri, Xiaomi 14 serisinin daha ince ekran çerçevelerine ek olarak kamera adasında daha büyük sensörlere sahip olacağını ortaya koydu. Bugünki sızıntı ise, bu bilgileri bir kez daha doğruladı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere bakıldığında, Xiaomi 14 serisinin selefi ile benzer hatlara sahip olacağını görüyoruz. Öyle ki Xiaomi 13'de karşımıza çıkan kare biçimli kamera adası, 14 ve 14 Pro'da da yerini koruyacak. Ön bölümde ise, Pro modelin 2.7D kavisli ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 14 ise, düz bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Yeni görüntülere ek olarak sızıntı kaynağı, Xiaomi 14 serisinin kamera özellikleri, pil kapasitesi ve şarj hızlarına da açıklık getirdi. Buna göre Xiaomi 14, 90W kablolu şarj destekli 4.860mAh pil paketi ile vitrine çıkacak. Xiaomi 14 Pro'ya ise 120W şarj ve 5.000mAh pil eşlik edecek. Bunun haricinde her iki telefonun 50MP üçlü kamera ünitesi ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 platformundan destek alacağı belirtiliyor.

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Xiaomi 14 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.

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Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun tasarımı sızdı: İşte görüntüler