Mobil GeForce RTX 5080'nin ilk test sonucu ortaya çıktı: RTX 4090'ı geride bırakıyor!

GeForce RTX 5080 etkileyici OpenCL skoru elde ediyor
Mobil GeForce RTX 5080'in özelliklerine baktığımızda, 7680 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR7 bellek ve 80-150W TGP ile geldiğini görüyoruz. Ayrıca sahip olduğu DLSS 4 desteğiyle "Multi Frame Generation" (Çoklu Kare Üretimi) teknolojisini kullanarak performansı çok daha yukarı çıkarabiliyor.
GeForce RTX 50 serisi laptoplar, 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Ancak, Alienware Area-51'in yaklaşık 2.199 dolar fiyat ile çıkış yapması beklendiğinden yüksek bir fiyata sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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