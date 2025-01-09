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    Mobil GeForce RTX 5080'nin ilk test sonucu ortaya çıktı: RTX 4090'ı geride bırakıyor!

    Nvidia'nın geçtiğimiz gün tanıttığı GeForce RTX 5080 mobil GPU'sunun ilk test sonucu ortaya çıktı. Buna göre, yeni grafik işlemci OpenGL testinde RTX 4090 mobili geride bırakıyor.
    Mobil GeForce RTX 5080'nin ilk test sonucu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın geçtiğimiz gün tanıttığı GeForce RTX 5080 "Blackwell" mobil GPU'sunun ilk test sonucu ortaya çıktı. Buna göre yeni grafik işlemci, mevcut RTX 4090 mobil grafik işlemcisini geride bırakıyor.

    GeForce RTX 5080 etkileyici OpenCL skoru elde ediyor

    Mobil GeForce RTX 5080'nin ilk test sonucu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia henüz inceleme ambargosunu kaldırmamış olsa da sızdırılan Geekbench 6 OpenCL testi sonuçlarına göre RTX 5080 oldukça iyi skor elde ediyor. Alienware Area-51 dizüstü bilgisayar üzerinde test edilen GPU, OpenCL'de 190.326 puan alarak RTX 4080'i %18RTX 4090'ı ise %6 geride bırakmayı başarıyor. Hatta 187.818 puan elde edebilen AMD Radeon RX 7900 XTX masaüstü GPU'sunu bile geride bırakıyor. RTX 4070 Super masaüstü ekran kartıyla ise aynı skoru elde ediyor.

    Mobil GeForce RTX 5080'in özelliklerine baktığımızda, 7680 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR7 bellek ve 80-150W TGP ile geldiğini görüyoruz. Ayrıca sahip olduğu DLSS 4 desteğiyle "Multi Frame Generation" (Çoklu Kare Üretimi) teknolojisini kullanarak performansı çok daha yukarı çıkarabiliyor.

    GeForce RTX 50 serisi laptoplar, 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.  Ancak, Alienware Area-51'in yaklaşık 2.199 dolar fiyat ile çıkış yapması beklendiğinden yüksek bir fiyata sahip olacak.

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