Mobil uygulama kullanımı arttı: Dünya, sosyal medyanın esiri oldu

Yeni yayınlanan rapor, karantina günlerinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede mobil kullanımının artmakta olduğunu gösteriyor.

Hakkınızda en çok veriyi toplayan mobil uygulamalar 2 hf. önce eklendi

TikTok zirvede

Kullanıcılar, her gün uygulamalara dört saatten fazla süre ayırıyor. TikTok, dünya genelinde en çok zamanın tüketildiği uygulama olurken, Instagram 2022 ikinci çeyreğinde en çok indirilen uygulama oldu.

Türkiye daha az zaman harcıyor

Araştırma, Türkiye, Amerika, Endonezya, Singapur, Brezilya, Meksika, Avustralya, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Kanada, Rusya ve İngiltere’deki iPhone ve Android telefon kullanıcılarının mobil kullanımını kapsıyor. İlginç olarak Türkiye, mobil kullanımın azaldığı iki pazardan biri. Türkiye ve Meksika’da %5 oranında azalma görülürken, Amerika dahil birçok ülkede en az %5 oranında artış göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör

Çalışma, 2022’nin ikinci çeyreği için en popüler mobil uygulama ve oyunları da gösteriyor. Instagram, Facebook, TikTok ve WhatsApp en çok indirilen uygulamalar oldu. TikTok, YouTube, Tinder ve Disney+ en çok zaman harcanan uygulamalar oldu. Facebook, ilginç şekilde hala en fazla aylık aktif kullanıcıya sahip platform. Facebook’u WhatsApp, Instagram, Messenger takip ediyor.

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