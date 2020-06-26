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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı

    Mobil yonga dünyasında Qualcomm’un hakimiyetini yenerek kendi teknolojileri ile yeni bir dönemin kapısını açmak isteyen Samsung’da çalışmalar hızlanmış durumda.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı
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    Bugün mobil yonga dünyasında bir ABD gerçeği var. Qualcomm genel pazar payı anlamında lider durumda. MediaTek onun arkasından gelirken Samsung ve Huawei de diğer sıraları alıyor. Apple ise beşinci sırada.

    Güney Kore dönemi

    Galaxy S20 amiral gemisi serisinde yer verdiği Exynos 990 yonga setinin Snapdragon 865 yonga setinden bir miktar geride kalması eleştirilere neden olmuş ve şirket içerisinde de sıkıntıların yaşandığı gündeme gelmişti.

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    Kaynaklar Samsung’un yonga seti teknolojilerinde artık Qualcomm’u geride bırakmak ve pazarda Güney Kore dönemini başlatmak istediğini belirtiyor. K-Chip Era olarak hedeflenen bu doğrultuda önemli planlar yapılıyor.

    Samsung’un AMD ile ortaklığı bir süredir biliniyor. Cortex-X1 ve Cortex-A78 çekirdekleri barındıran amiral gemisi yonga setinin Navi 2x çekirdeği ile ışın izleme teknolojisini akıllı telefonlara sunacağı internete sızdırılmıştı. Mobil yonga pazarında gerçek bir devrimin işaretlerini veren Samsung ayrıca farklı iş birlikleri de yapıyor.

    Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı
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    Yonga teknolojileri alanında uzmanlaşmış önemli mühendislerin yanı sıra pek çok eğitim kurumu ile hali hazırda Ar-Ge çalışmalarına girişildi veya önümüzdeki dönemde girişilmesi planlanıyor.

    Samsung genelde yongalarını kendi modellerinde kullanıyor. Birkaç Çinli firma Samsung’dan yonga tedarik etse de Qualcomm veya MediaTek gibi yaygın bir ağ oluşturamadı. 5nm sürecindeki yeni yonga setinin elde edeceği başarı en azından amiral gemisi segmentte bir şeyleri değiştirebilir.



    https://wccftech.com/samsung-k-chip-efforts-increasing-better-exynos-chipsets/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 22 dk.
    Samsung : Samsung batarya, ekran, RAM, NAND bellek, modem, ARM yonga ve bunları kendi dökebiliyor. ve sanırım petrol ürünleri (plastik vs.)

    Samsung'un elinde Apple'dan fazla donanım var ama Apple çok farklı tedarikçilerden daha iyi faydalanıyor.
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    Feyzuli 3 sa.
    Exynos ve qualcomm sistemleri aynı modellerde karşılaştırıldığında neredeyse ortaya jenerasyon farkı çıkıyor. İlk kez bir qualcomm tabanlı telefon kullandım s10 lite 4.500lük batarda 47dkda doldu ve sıfır ısınma... Uygulamalardaki FPS farkını telefonun genel olarak soğuk çalışmasını ve split screen iki uygulama kullanırken telefonun ne yavaşlaması nede ısınması söz konusu. Azıcık aklı olan exynos sistemlerden uzak durur.
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