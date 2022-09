Call of Duty: Modern Warfare 2’nin sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

Activision, uzun süredir Call of Duty serisini her yıl farklı bir stüdyoya yaptırıyor. Önümüzdeki aylarda çıkacak Call of Duty Modern Warfare 2, en sevilen Call of Duty stüdyolarından Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Yılın en beklenen oyunlarından olan Modern Warfare 2, çok yakında beta testine girecek. Beta için PC sistem gereksinimleri yayınlandı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 (son güncelleme)

64-bit Windows 10 (son güncelleme) İşlemci : Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1600X Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeox RX 470

Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeox RX 470 VRAM: 3GB

3GB RAM: 16GB

16GB Depolama: 25GB (beta sürümü olduğu için)

25GB (beta sürümü olduğu için) Ses kartı: DirectX uyumlu

DirectX uyumlu Önerilen sürücüler: Nvidia 516.79 veya AMD 21.9.1

Önerilen

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 (son güncelleme)

64-bit Windows 10 (son güncelleme) İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 VRAM: 3GB

3GB RAM: 16GB

16GB Depolama: 25GB

25GB Ses kartı: DirectX uyumlu

DirectX uyumlu Önerilen sürücüler: Nvidia 516.79 veya AMD 21.9.1

Modern Warfare 2’nin PC betası ön sipariş verenlere 22 Eylül’de, kalan herkese ise 24 Eylül’de açılacak. Beta, 26 Eylül’e kadar sürecek. Açıklanan sistem gereksinimleri beta için olsa da, oyunun final sürümü de oldukça benzer gereksinimler isteyecektir. Call of Duty Modern Warfare 2, 28 Ekim’de satışa çıkacak.

