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    Call of Duty: Modern Warfare 2’nin sistem gereksinimleri açıklandı

    Yılın en beklenen oyunlarından olan Call of Duty: Modern Warfare 2 için yakında beta testi başlayacak. Beta programının sistem gereksinimleri açıklandı ve Modern Warfare 2019’dan pek farklı değil.
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    Call of Duty Modern Warfare 2 Beta tarihleri
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    Activision, uzun süredir Call of Duty serisini her yıl farklı bir stüdyoya yaptırıyor. Önümüzdeki aylarda çıkacak Call of Duty Modern Warfare 2, en sevilen Call of Duty stüdyolarından Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Yılın en beklenen oyunlarından olan Modern Warfare 2, çok yakında beta testine girecek. Beta için PC sistem gereksinimleri yayınlandı.

    Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri

    Minimum

    • İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 (son güncelleme)
    • İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Ryzen 5 1600X
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 960 veya AMD Radeox RX 470
    • VRAM: 3GB
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 25GB (beta sürümü olduğu için)
    • Ses kartı: DirectX uyumlu
    • Önerilen sürücüler: Nvidia 516.79 veya AMD 21.9.1

    Önerilen

    • İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 (son güncelleme)
    • İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
    • VRAM: 3GB
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 25GB
    • Ses kartı: DirectX uyumlu
    • Önerilen sürücüler: Nvidia 516.79 veya AMD 21.9.1

    Modern Warfare 2’nin PC betası ön sipariş verenlere 22 Eylül’de, kalan herkese ise 24 Eylül’de açılacak. Beta, 26 Eylül’e kadar sürecek. Açıklanan sistem gereksinimleri beta için olsa da, oyunun final sürümü de oldukça benzer gereksinimler isteyecektir. Call of Duty Modern Warfare 2, 28 Ekim’de satışa çıkacak.

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    call of duty, call of duty modern warfare 2 beta ve
    5 etiket daha infinity ward activision Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimle Teknoloji Haberleri Yazılım
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