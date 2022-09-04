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    Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered yolda olabilir

    Call of Duty’nin sevilen serisi Modern Warfare, satış rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered tamamlanmış ve yayınlanmayı bekliyor.
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    Modern Warfare 3 Remastered yolda olabilir
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    Call of Duty, dünyanın en popüler oyunlarından biri olarak devam etmesine rağmen birçok hayran için, bir zamanlar verdiği zevki vermiyor. Özellikle orijinal Call of Duty Modern Warfare serisi, FPS dünyasının en sevilen oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Yıllar içerisinde Modern Warfare oyunlarını remastered olarak tekrar piyasaya süren Activision, orijinal Modern Warfare hayranlarını bir kez daha sevindirebilir.

    Modern Warfare 3 Remastered’ın yapımı tamamlanmış

    2007 yılında hayatımıza giren Modern Warfare serisi, hızlıca en sevilen FPS oyun serilerinden biri olmayı başardı. 2012 sonrası Call of Duty serisi, satış rekorları kırmaya devam etse de birçok hayran eski oyunların özlemini yaşıyordu. Bu doğrultuda Activision, 2016 yılında ilk Modern Warfare oyununu remastered olarak tekrar piyasaya sürmüştü. Oldukça sevilen oyunun ardından firma, 2020 yılında Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered’i satışa sunmuştu. Görünüşe göre Activision, Modern Warfare 3 için de bir remastered yapımı hazırlamış durumda.

    Call of Duty’e yakın kaynakları ile bilinen GhostOfHope, Modern Warfare 3’ün remastered versiyonun geliştirildiği ve yayınlanmak için beklediğini belirtti. Versiyonun multiplayer modunu dahil edip etmediği ise henüz belli değil. Call of Duty dünyasında prestijli bir Youtuber olan XclusiveAce de benzer bir yorum yapmıştı. XclusiveAce’e göre Activision, Playstation ile bir anlaşma yapmış durumda ve bu anlaşmaya göre 2024 yılından önce Modern Warfare 3’ü piyasaya sürmesi gerekiyor.

    Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Modern Warfare II’nin ardından Activision, 2023 yılında yeni bir orijinal Call of Duty yapımı piyasaya sürmeyecek ve Modern Warfare II’yi desteklemeye devam edecek. Ancak firma, 2023 yılında ek kazanç sağlamak için Modern Warfare 3 Remastered yapımını piyasaya sürebilir.

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