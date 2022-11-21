İlginç alternatif: Modvion ve RES ortaklığında "ahşap" rüzgar türbini kulesi dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Ulaşımı zorlu konumlarda ve büyük rüzgar türbinlerinin inşasındaki en büyük sorun lojistik faaliyetlerdir. Zira kulelerin dikileceği konuma götürülmesi başlı başına büyük bir maliyet sorunu. Bu alanda teknoloji lideri konumunda olan Modvion ise çelikten kuleler yerine rüzgar türbinleri için ahşap kuleler inşa ediyor.

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Modvion ve dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES arasındaki iş birliği, ahşap rüzgar türbini kulelerinin hayatımıza girmesini kolaylaştırıyor. Yapılan anlaşma kapsamında RES, Modvion'un modüler, lamine ahşap kulelerini İskandinav ülkelerindeki projelerde tanıtacak.

2026'dan itibaren kullanılmaya başlanacak

Tam Boyutta Gör Anlaşma kapsamında 2026'dan itibaren on yıl boyunca yılda yaklaşık 20 kule tedarik edilmesi ön görülüyor. Dolayısıyla projenin yaklaşık değeri 353 milyon dolar seviyesinde. Rüzgar OEM devi Vestas tarafından desteklenen Modvion, çeliğe uygun bir alternatif olacağını umduğu hafif, taşıması kolay kuleleri ticarileştirmeye çalışıyor. RES ile kurulan bağlantı endüstrinin ağır sikletleri Vattenfall ve Enel ile de potansiyel yakınlaşmayı sağlayabilir.

Nordics'teki RES CEO'su Matilda Afzelius şunları söyledi: “Maliyet açısından en verimli rüzgar enerjisini üretmek için daha uzun türbinler inşa etmemiz gerekiyor. İşte bu noktada Modvion'un çözümü çok ilginç hale geliyor. 290 metre yükseklikte daha güçlü rüzgarlara ulaşarak emisyonları azaltabilmek, bir an önce projelerimize dahil etmek istediğimiz bir teklif.”

Ahşap kuleler bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Örneğin yangın ve kullanım ömrü gibi. Modvion, ahşap kulelerinin su ve nem geçirmeyen bir boya ile kaplandığını ve ürettikleri kulenin ömrünün 25-30 yıl olduğunu belirtiyor. Ki bu ömür, rüzgar türbininin mekanik parçalarının ömründen fazla.

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