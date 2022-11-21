İlginç alternatif: Modvion ve RES ortaklığında "ahşap" rüzgar türbini kulesi dönemi başlıyor

Modvion ve dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES arasındaki iş birliği, ahşap rüzgar türbini kulelerinin hayatımıza girmesini kolaylaştırıyor. Yapılan anlaşma kapsamında RES, Modvion'un modüler, lamine ahşap kulelerini İskandinav ülkelerindeki projelerde tanıtacak.
2026'dan itibaren kullanılmaya başlanacak
Nordics'teki RES CEO'su Matilda Afzelius şunları söyledi: “Maliyet açısından en verimli rüzgar enerjisini üretmek için daha uzun türbinler inşa etmemiz gerekiyor. İşte bu noktada Modvion'un çözümü çok ilginç hale geliyor. 290 metre yükseklikte daha güçlü rüzgarlara ulaşarak emisyonları azaltabilmek, bir an önce projelerimize dahil etmek istediğimiz bir teklif.”
Ahşap kuleler bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Örneğin yangın ve kullanım ömrü gibi. Modvion, ahşap kulelerinin su ve nem geçirmeyen bir boya ile kaplandığını ve ürettikleri kulenin ömrünün 25-30 yıl olduğunu belirtiyor. Ki bu ömür, rüzgar türbininin mekanik parçalarının ömründen fazla.Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/wooden-wind-turbine-tower-era-edges-closer-as-pioneer-modvion-links-with-green-power-giant-res/2-1-1332069 https://modvion.com/the-product/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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