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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mondeo'dan sonra S-MAX ve Galaxy de yeni geliştirilen Ecoboost motora kavuştu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mondeo'dan sonra S-MAX ve Galaxy de yeni geliştirilen Ecoboost motora kavuştu
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Ford'un özellikle Avrupa'da önemli satış başarısına ulaşan MPV modelleri S-MAX ve Galaxy'nin motor seçeneklerine, Amerikan otomobil üreticisinin yeni geliştirdiği Ecoboost motor da eklendi. Ford Otosan şimdilik 1.6 litre Ecoboost motorlu Galaxy'yi ithal etmese de 2.0 litre hacimli motoru ve vergi dezavantajı nedeniyle ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşamayan S-MAX'in 1.6 litrelik motorla daha fazla alıcı bulacağı öngörülüyor.

Yeni Ecoboost motor maksimum 160 beygir ve 1600-4000 devir aralığında maksimum 240 NM tork üretiyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlayan 1.6 Ecoboost motorlu S-MAX, maksimum 204 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketim değeri de 7 litre/100 kilometre olarak verilmiş ki MPV sınıfında ve bu ağırlıktaki bir otomobil için başarılı sayılabilir. 1.6 Ecoboost motorlu S-MAX'in emisyon değeri ise 164 gram/kilometre.

Ford 1.6 litrelik Ecoboost motorun yanısıra bu MPV modellerine başka motorlar da entegre etmeyi planlıyor. 1.6 litrelik Ecoboost motor çok yakında start-stop sistemine kavuşacak. 2.2 litre hacminde 200 beygirlik bir dizel motor ve powershift şanzıman sistemi de S-MAX ve Galaxy'e entegre edilecek. Markanın halihazırdaki 1.6 litre 115 beygir gücündeki motoru da diğer bir dizel seçenek olacak. Bu seçeneklerin Türkiye'ye ithal edilen modellerde olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Mondeo'dan sonra S-MAX ve Galaxy de yeni geliştirilen Ecoboost motora kavuştu
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juniyear 8 yıl
Söyledikleri gibi 1,6 dizel motor 115 PS ile birlikte otomatik vites olursa peynir ekmek gibi satılan bir s-max olur. Ama nedense bütün istediklerimiz bir araçta olmuyor. Pejo 5008 ile baya bi yol kat etti ve bu sene bütün satışları alt üst edeceğe benziyor. 1500kg lık araçta auto 6r yetiyosa 1750 kg lık araçta (s max için) powersiftte 115ps lik dizel motorla birlikte kullanılmalı. Ford araç satmak istemiyor mu ne?
Eğer s max bu şekilde gelecekse ilk ben alacağım :).
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cat33 9 yıl
S-Max için 1,6 litre dizel gelse, hiç durmam alırım valla. Şu anda satışta olan 2,0 dizel seçeneği, opsiyonlarla 90000 TL'yi buluyor. Keşke vergiler az olsa da, biz de güçlü bir araba yüzü görsek...
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