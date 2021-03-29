Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Monster Hunter Rise sadece üç günde 4 milyon kopya sattı

    Monster Hunter Rise sadece Switch için yayınlanmış olmasına rağmen müthiş bir açılışa imza attı. Oyun 2022'nin başlarında PC için de yayınlanacak.
    29 Mart 2021, 20:30 (2 sa.)
    496
    20
    1
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Monster Hunter Rise sadece üç günde 4 milyon kopya sattı
    Tam Boyutta Gör

    Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter: Rise piyasalara çok hızlı bir giriş yaptı. Yapımcı Capcom, geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan oyunun ilk hafta sonunda dört milyon kopya satarak müthiş bir başarıya imza attığını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nintendo'dan büyük başarı: Switch'in satışları Xbox One'ı geride bıraktı

    Serinin bir önceki oyunu olan Monster Hunter: World ilk hafta sonunda beş milyon kopya satmıştı. Monster Hunter: Rise ise sadece Switch platformunda yayınlanmış olmasına rağmen MH: World'un rekoruna yaklaşmayı başardı. World PS4 ve Xbox One için yayınlanmıştı.

    Monster Hunter şu anda Capcom'un en çok satan ikinci serisi (Resident Evil'ın ardından) konumunda bulunuyor. Son olarak 31 Aralık 2020'de serinin toplam 66 milyon kopya sattığı açıklanmıştı. Monster Hunter Rise'ın bu haftaki satış rakamlarıyla birlikte 70 milyon sınırı da geride kalmış oldu.

    Seriye yepyeni mekanikler ve canavarlar getiren Monster Hunter: Rise, 2022'nin başlarında PC için de yayınlanacak. Tıpkı Monster Hunter World gibi Monster Hunter Rise'ın da PC'de önemli satış rakamları yakalaması bekleniyor. 



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/monster-hunter-rise-ships-4-million-units-in-its-first-weekend https://www.youtube.com/watch?v=sD6eLsO0SJQ
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun cok efsane olmuş grafikler el konsoluna göre muhteşem. Hele bi menu şehir muzikleri var otur dınle

    https://www.youtube.com/watch?v=hM5V93InCMM&list=RDhM5V93InCMM&start_radio=1
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Spider-Man 3'ün çekimleri tamamlandı! Yeni bir görsel yayınlandı 1 sa. Disney+'ın yeni Star Wars dizisi Obi-Wan'ın oyuncu kadrosu belli oldu 1 sa. Huawei Online Mağaza’da pek çok üründe indirim! 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Monster Hunter Rise sadece üç günde 4 milyon kopya sattı Sonraki Xiaomi'yi en çok kızdıran ürün | Amazfit Band 5'e yakından bakıyoruz 2 sa. Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı 2 sa. Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı: "Tam bir görsel şölen" 2 sa. Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı! Sorunlar çözülecek mi? 3 sa. Sony; PS3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişimi sonlandırdı 3 sa. Amazon.com.tr'nin Bahar Fırsatları'nda son saatler! 3 sa. Macera oyunu The Longest Road on Earth, mobil cihazlara geliyor 4 sa. Akıllı telefonlar verilerimizi her 4.5 dakikada bir paylaşıyor 4 sa. Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı 4 sa. Mi Band 6 tanıtıldı: İlk tam ekranlı Mi bilekliği 4 sa. Xiaomi Mi 11 Lite 5G duyuruldu: En ince 5G telefon 5 sa. Sıkıntılı süreci atlatamayan Huawei, amiral gemisi P50'nin lansmanını erteleyebilir 5 sa. Game Boy ile Bitcoin madenciliği denemesi 6 sa. Dwayne Johnson başrollü DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi 6 sa. Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı 6 sa. Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor 6 sa. Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda 7 sa. Xiaomi'nin Türkiye fabrikası resmen açıldı 7 sa. FileZilla reklam yazılımlarına göz kırpıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız