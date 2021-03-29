Monster Hunter Rise sadece üç günde 4 milyon kopya sattı

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Monster Hunter serisinin yeni oyunu Monster Hunter: Rise piyasalara çok hızlı bir giriş yaptı. Yapımcı Capcom, geçtiğimiz Cuma günü satışa sunulan oyunun ilk hafta sonunda dört milyon kopya satarak müthiş bir başarıya imza attığını duyurdu.

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Serinin bir önceki oyunu olan Monster Hunter: World ilk hafta sonunda beş milyon kopya satmıştı. Monster Hunter: Rise ise sadece Switch platformunda yayınlanmış olmasına rağmen MH: World'un rekoruna yaklaşmayı başardı. World PS4 ve Xbox One için yayınlanmıştı.

Monster Hunter şu anda Capcom'un en çok satan ikinci serisi (Resident Evil'ın ardından) konumunda bulunuyor. Son olarak 31 Aralık 2020'de serinin toplam 66 milyon kopya sattığı açıklanmıştı. Monster Hunter Rise'ın bu haftaki satış rakamlarıyla birlikte 70 milyon sınırı da geride kalmış oldu.

Seriye yepyeni mekanikler ve canavarlar getiren Monster Hunter: Rise, 2022'nin başlarında PC için de yayınlanacak. Tıpkı Monster Hunter World gibi Monster Hunter Rise'ın da PC'de önemli satış rakamları yakalaması bekleniyor.

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