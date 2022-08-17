Monster Notebook’ta Okula Dönüş kampanyası başladı

Okulların açılma döneminin yaklaşmasıyla birlikte teknoloji firmalarında okula dönüş kampanyaları başladı. Yerli notebook üreticisi Monster Notebook, Okula Dönüş kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya 18 Eylül’e kadar devam edecek.
Kampanya dönemi boyunca çeşitli dizüstü bilgisayarlarda 1.500 TL’ye varan indirim uygulanacak. Örneğin Intel Core i7-11800H işlemcili ve RTX3060 ekran kartlı Tulpar T7 V20.4 modelinde 1.500 TL indirim yapılıyor. Intel Core i5-11400H işlemcili ve RTX3050 Ti ekran kartlı Abra A5 V17.2 modelinde 1.000 TL indirim uygulanıyor.
Huma H5 V3 modeli 500 TL indirimle satılıyor. İndirimin yanı sıra Intel İçerik Paketi hediye ediliyor. Bu pakette PCmover Express, WinZip26, LastPass Families, McAfee AntiVirus Plus, Indie Gems 4- Pack, Star Trek Bridge Crew, Street Fighter V, Painter Essentials 7, Nero AI Photo Tagger with Nero MediaHome Standard 2021, Luminar 4, XSplit Premium Suite yazılımları bulunuyor
Ekipmanlarda yüzde 15 indirim
Dizüstü bilgisayarların yanı sıra Monster Notebook’un Pusat markasıyla satışa sunduğu gaming ekipmanlarda yüzde 15 indirim uygulanıyor.
Okula Dönüş kampanyası Notebook mağazalarında veya Monster Notebook web sitesinde 18 Eylül’e kadar devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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