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    Mortal Kombat 1'e yeni dövüşçüler katılıyor: İşte Reptile'lı oynanış videosu

    NetherRealm, Mortal Kombat 1'e katılacak yeni dövüşçüleri gösteren oynanış videosu yayınladı. Yeni video, ilk oyundaki gizli karakter Reptile'a odaklanıyor.     
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    mortal kombat 1 yeni karakterler reptile Tam Boyutta Gör
    NetherRealm, dövüş oyunları turnuva etkinliği EVO 2023’te Mortal Kombat 1’e gelecek yeni karakterleri (kameo karakteri dahil) açıkladı. Yeni dövüşçüler oynanış fragmanıyla duyuruldu.

    Gizli boss Reptile, arenaya katıldı

    Oyuna yakında üç yeni karakter dahil olacak; Reptile, Ashrah ve Havik. Syzoth olarak da bilinen Reptile, serinin ilk oyunundaki gizli karakter olarak bulunuyordu ancak Mortal Kombat 2’ye kadar oynanabilir değildi. Affedilmeyi arayan bir iblis olan Ashrah, ilk olarak Mortal Kombat: Deception’da ortaya çıktı. Bir rahip olan Havik de Mortal Kombat Deception’da gördüğümüz bir karakter. Bu üç dövüşçüye ek olarak bir de Kamera karakteri olarak Sareena gelecek. Sareena, ilk olarak Mortal Kombat: Mythologies: Sub-Zero’da görüldü ancak Tournament Edition’a kadar oynanabilir bir karakter olmadı.

    Mortal Kombat 1 dövüşçü kadrosu genişliyor

    Bu karakterlerin oyuna katılacak son üç karakter olduğunu hatırlatalım. Scorpion, Cyrax, Frost gibi başka karakterler de yakın zamanda oyuna dahil edildi ve hatta DLC olarak katılacak dövüşçüler de olacak.

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