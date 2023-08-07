Mortal Kombat 1'e yeni dövüşçüler katılıyor: İşte Reptile'lı oynanış videosu

Tam Boyutta Gör NetherRealm, dövüş oyunları turnuva etkinliği EVO 2023’te Mortal Kombat 1’e gelecek yeni karakterleri (kameo karakteri dahil) açıkladı. Yeni dövüşçüler oynanış fragmanıyla duyuruldu.

Mortal Kombat 1 PC sistem gereksinimleri 2 ay önce eklendi

Gizli boss Reptile, arenaya katıldı

Oyuna yakında üç yeni karakter dahil olacak; Reptile, Ashrah ve Havik. Syzoth olarak da bilinen Reptile, serinin ilk oyunundaki gizli karakter olarak bulunuyordu ancak Mortal Kombat 2’ye kadar oynanabilir değildi. Affedilmeyi arayan bir iblis olan Ashrah, ilk olarak Mortal Kombat: Deception’da ortaya çıktı. Bir rahip olan Havik de Mortal Kombat Deception’da gördüğümüz bir karakter. Bu üç dövüşçüye ek olarak bir de Kamera karakteri olarak Sareena gelecek. Sareena, ilk olarak Mortal Kombat: Mythologies: Sub-Zero’da görüldü ancak Tournament Edition’a kadar oynanabilir bir karakter olmadı.

Mortal Kombat 1 dövüşçü kadrosu genişliyor

Bu karakterlerin oyuna katılacak son üç karakter olduğunu hatırlatalım. Scorpion, Cyrax, Frost gibi başka karakterler de yakın zamanda oyuna dahil edildi ve hatta DLC olarak katılacak dövüşçüler de olacak.

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Mortal Kombat 1'e yeni dövüşçüler geliyor: İşte Reptile'lı video