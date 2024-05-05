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    Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı

    2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen fiyatı:
    Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola, şimdilerde geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü G84'ün halefi Moto G85 5G üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Moto G85 5G, yakın bir zamanda ise Avrupalı ​​bir perakendecinin web sitesinde ortaya çıktı ve böylece cihazın fiyatı da ortaya çıktı.

    İşte Moto G85 5G'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Avrupalı ​​perakendeci, 12GB+256GB konfigürasyonlu Moto G85 5G'yi yaklaşık 300 Euro fiyat etiketiyle listeledi. Selefinin ilk piyasaya sürüldüğü ile benzer bir fiyat etiketine sahip cihaz, 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülebilir. 

    Moto G85 5G'nin Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kutudan Androd 14 işletim sistemi ile çıkacak cihazın özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak Moto G84'ün iyileştirilmiş bir versiyonu olması bekleniyor. Selefinin özelliklerine kısaca değinecek olursak ise cihaz, 6.55 inç 1080×2400 çözünürlüğünde 120 Hz OLED ekrana, Snapdragon 695 SoC işlemciye, 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kameradan oluşan arka kamera kurulumuna, 16 MP selfie kamerasına ve 30W kablolu şarj desteği ile 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahipti.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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