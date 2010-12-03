Motorola, Android işletim sistemli XT800'ü yeniden yorumladı: XT800+

Google'ın mobil işletim sistemi Android'i cep telefonlarında kullanarak uzun bir sürenin ardından yeniden yükselişe geçen Motorola'nın, XT800 modelinde güncellemelere gittiği ortaya çıktı.

Bluetooth SIG'nin internet sitesinde XT800+ olarak isimlendirilen ve fotoğrafları yayınlanan telefonda Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemine, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciye ve 512 MB RAM'e yer verildiği belirtiliyor. XT800'de 550 MHz frekansında çalışan işlemci bulunuyordu ve telefonun işletim sistemi sürümü 2.1 ''Eclair''di. CDMA / EV-DO Rev A ile dört band GSM şebekesiyle uyumlu çalışabilen telefonda, 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, HDMI portu, Bluetooth, GPS, Wi-Fi gibi özellikler bulunmakla beraber telefonun arka yüzündeki deri kaplama ve altın rengindeki çerçeve göz dolduruyor.

Motorola XT800+'ın yakında China Telecom tarafından satışa sunulacağı düşünülüyor.

http://goldlink.cc/an-upgraded-and-luxury-phone-motorola-xt800/