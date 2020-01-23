Motorola Blackjack, 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla geliyor

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Motorola'nın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni bir telefon Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı.

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XT2055-2 model numarasını taşıyan cihaz “Blackjack” kod adına sahip. Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok ancak 5.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği görülüyor.

6.6 inç ekranla gelecek

FCC veritabanındaki bilgilere bakılırsa akıllı telefon 6.6 inç ekran ile gelecek. Ayrıca farklı bellek ve depolama kapasitesi sunan birden fazla versiyonu olacak.

Motorola Blackjack'in çok sayıda ülkede satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun resmi duyurusu Şubat ayı sonlarında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yapılabilir.

https://www.91mobiles.com/hub/motorola-xt2055-2-phone-codenamed-blackjack-spotted-on-fcc-may-launch-soon/

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