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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Blackjack, 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla geliyor

    Motorola'nın 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla donatılmış yeni akıllı telefonu FCC veritabanında ortaya çıktı. Blackjack kod adına sahip cihaz çok sayıda ülkede piyasaya sürülecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Motorola Blackjack, 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla geliyor
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    Motorola'nın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni bir telefon Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı.

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    XT2055-2 model numarasını taşıyan cihaz “Blackjack” kod adına sahip. Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok ancak 5.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği görülüyor.

    Motorola Blackjack, 5.000 mAh pil ve 6.6 inç ekranla geliyor

    6.6 inç ekranla gelecek

    FCC veritabanındaki bilgilere bakılırsa akıllı telefon 6.6 inç ekran ile gelecek. Ayrıca farklı bellek ve depolama kapasitesi sunan birden fazla versiyonu olacak.

    Motorola Blackjack'in çok sayıda ülkede satışa sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun resmi duyurusu Şubat ayı sonlarında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde yapılabilir.



    https://www.91mobiles.com/hub/motorola-xt2055-2-phone-codenamed-blackjack-spotted-on-fcc-may-launch-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xml-arif 2 sa.
    5.000 mah gerçekten takdiri hak edecek cinsten
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