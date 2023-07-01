Motorola Defy uydu aksesuarı satışa çıkıyor

Motorola Defy Satellite Link nedir?
Yılın başlarında tanıtılan Motorola Defy Satellite Link uydu aksesuarı, Bluetooth üzerinden herhangi bir Android veya iOS cihazına bağlanabiliyor ve uygulama ile çalışıyor. Askeri standartlar sayesinde su altında kullanıma dayanıklı olan ürün GPS, Beidou, Galileo, Glonass ağları ile de uyumlu.
Cihazı satın alanlara 12 ay boyunca ücretsiz acil durum cevap hizmeti sunuluyor. Yıllık 60 Euroya 250 mesaja kadar çift yönlü iletişim sunulurken 5 euro karşılığı aylık 30 mesaj, 10 euro karşılığı aylık 125 mesaj ve 30 euro karşılığı aylık 400 mesaj şeklinde farklı planlar var. Hizmet Bullitt platformu üzerinden sunuluyor. Motorola Defy Satellite Link aksesuarı 150$ fiyat etiketi ile satışta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D