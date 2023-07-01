Motorola Defy uydu aksesuarı satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında uydu iletişimi artık aranılan bir özellik haline geldi. Bazı amiral gemisi ve alt seviye akıllı telefonlarda uydu iletişimi bulmak mümkün. Bunun olmadığı telefonlara ise Motorola bir çözüm sunuyor.

Motorola Defy Satellite Link nedir?

Yılın başlarında tanıtılan Motorola Defy Satellite Link uydu aksesuarı, Bluetooth üzerinden herhangi bir Android veya iOS cihazına bağlanabiliyor ve uygulama ile çalışıyor. Askeri standartlar sayesinde su altında kullanıma dayanıklı olan ürün GPS, Beidou, Galileo, Glonass ağları ile de uyumlu.

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Cihazı satın alanlara 12 ay boyunca ücretsiz acil durum cevap hizmeti sunuluyor. Yıllık 60 Euroya 250 mesaja kadar çift yönlü iletişim sunulurken 5 euro karşılığı aylık 30 mesaj, 10 euro karşılığı aylık 125 mesaj ve 30 euro karşılığı aylık 400 mesaj şeklinde farklı planlar var. Hizmet Bullitt platformu üzerinden sunuluyor. Motorola Defy Satellite Link aksesuarı 150$ fiyat etiketi ile satışta.

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