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    Motorola Defy uydu aksesuarı satışa çıkıyor

    Motorola Defy adıyla satışa çıkan aksesuar, herhangi bir Android veya iOS cihazına Bluetooth üzerinden çift yönlü uydu mesajlaşma imkânı sunması ile dikkat çekiyor. 
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    Motorola Defy Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında uydu iletişimi artık aranılan bir özellik haline geldi. Bazı amiral gemisi ve alt seviye akıllı telefonlarda uydu iletişimi bulmak mümkün. Bunun olmadığı telefonlara ise Motorola bir çözüm sunuyor.

    Yılın başlarında tanıtılan Motorola Defy Satellite Link uydu aksesuarı, Bluetooth üzerinden herhangi bir Android veya iOS cihazına bağlanabiliyor ve uygulama ile çalışıyor. Askeri standartlar sayesinde su altında kullanıma dayanıklı olan ürün GPS, Beidou, Galileo, Glonass ağları ile de uyumlu.

    Cihazı satın alanlara 12 ay boyunca ücretsiz acil durum cevap hizmeti sunuluyor. Yıllık 60 Euroya 250 mesaja kadar çift yönlü iletişim sunulurken 5 euro karşılığı aylık 30 mesaj, 10 euro karşılığı aylık 125 mesaj ve 30 euro karşılığı aylık 400 mesaj şeklinde farklı planlar var. Hizmet Bullitt platformu üzerinden sunuluyor. Motorola Defy Satellite Link aksesuarı 150$ fiyat etiketi ile satışta.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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