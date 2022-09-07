Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Ultra ve Edge 30 Neo'nun görselleri sızdırıldı

Motorola, yeni Edge serisi akıllı telefonlarını 8 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak. Seride Moto Edge 30 Fusion, Moto Edge 30 Ultra ve Moto Edge 30 Neo olmak üzere üç farklı telefonun tanıtılması bekleniyor.

Motorola Edge 30 Ultra'nın teknik özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Lansman öncesi telefonların renderları ünlü tipster Evan Blass tarafından ortaya çıktı ve beklenen tasarımı gözler önüne serdi. Sızdırılan görseller, üç Motorola cihazı içinde çoklu renk seçeneklerinin bulunacağını gösteriyor.

İşte Motorola Edge 30 Ultra'nın beklenen teknik özellikleri:

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Motorola Edge 30 Ultra, arka tarafında, 200MP kamera tarafından yönetilen üçlü bir kamera kurulumuyla gelebilir. Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alması beklenen telefon 50W kablosuz şarjlı 4.610 mAh pile sahip olacak. Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç 144Hz ekrana sahip olması beklenen cihaz ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcı ve 60MP ön kamera ile gelebilir.

İşte Motorola Edge 30 Fusion'nın beklenen teknik özellikleri:

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Snapdragon 888+ SoC tarafından desteklenmesi beklenen telefonun 12 GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz kutudan Android 12 ile çıkabilir.

İşte Motorola Edge 30 Neo'nun beklenen teknik özellikleri:

120Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen cihazın 6.28 inç FHD+ OLED ekrana sahip olması bekleniyor. 64 megapiksel ana sensörlü çift arka kamera ünitesi ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söylenen Edge 30 Neo, 4.020mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Snapdragon 695 SoC'den güç alması bekelenen telefon, Android 12 tabanlı MyUX kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkabilir.

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Motorola Edge 30 Fusion ve Edge 30 Neo'nun görselleri sızdırıldı