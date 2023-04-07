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    Motorola Edge 40 basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

    Amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro ile ses getirmeyi başaran Motorola, yakında Motorola Edge 40 modelini piyasaya sürecek. Peki yeni akıllı telefon neler sunuyor? İşte tasarımı ve özellikleri
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    Motorola Edge 40 basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yeni amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro'yu küresel pazara getiren Motorola, şimdi ailenin temel modeli Motorola Edge 40’ı piyasaya sürecek. Bugün yaklaşan cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren yeni basın görselleri sızdırıldı.

    Motorola Edge 40 basın görselleri yayınlandı

    Basın görüntülerine baktığımızda, Motorola Edge 40'ın tasarımsal olarak Pro modeli temel alacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazın Eclipse Black, Nebula Green, Viva Magenta ve Lunar Blue olmak üzere dört farklı renk seçeneğinde geleceğini görüyoruz. Ayrıca mavi sürümün kapak tasarımında akrilik, diğer renk seçeneklerinde ise deri malzemeye yer verilmiş.

    Motorola Edge 40 basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Motorola Edge 40 beklenen özellikler

    Motorola Edge 40 modelinin ön tarafta ekran altı parmak izi tarayıcı, FullHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Teknik tarafta ise Edge 40, kuvvetle muhtemel dünyanın ilk MediaTek Dimensity 8020 işlemcili telefonu olacak. Bu işlemciye ise 128GB/256GB depolama ve 8 GB RAM kapasitesi eşlik edecek.

    Android 13 işletim sistemi,  68W TurboPower şarj ve 15W kablosuz şarj destekli 4.400mAh batarya ile kutusundan çıkması beklenen Motorola Edge 40, arka tarafında OIS destekli 50MP birincil ve 13MP ultra geniş açı olmak üzere ikili kamera tasarımından güç alacak. Ön tarafta ise bu kuruluma 32MP selfie sensörü eşlik edecek. Akıllı telefon hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını düşünüyoruz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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