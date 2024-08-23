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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ilk büyük güncellemesini aldı

    Samsung, yakın tarihte tanıttığı Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için çok beklenen ilk yazılım güncellemesini yayınlamaya başladı. İşte detaylar!                      
    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ilk büyük güncellemesini aldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için ilk yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme şu anda yalnızca Güney Kore’de yayınlansa da çok yakında küresel çapta yayınlanması bekleniyor. Samsung, bu yeni sürümde, yaklaşık 50 güvenlik açığını kapatıyor. 

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ilk büyük güncellemesini aldı

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 için paylaşılan yeni güncelleme, sırasıyla "F741NKSU1AXH7" ve " F956NKSU1AXH7" yapı numaraları ile geliyor. Her iki sürüm, Ağustos 2024 güvenlik yamasını içeriyor ve yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip. Ancak en önemli ayrıntı, önceki yazılım sürümünde keşfedilen yaklaşık 50 güvenlik açığının kapanması olacak. Bu açıkların listesi ise henüz paylaşılmış değil.

    • Galaxy Z Flip 6: F741NKSU1AXH7 (398 MB)
    • Galaxy Z Fold 6: F956NKSU1AXH7 (408 MB)

    Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri için gelen yeni güncellemenin Türkiye’deki cihazlara ne zaman geleceği şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor. Hatırlatmak gerekirse her iki katlanabilir telefon, Galaxy AI özellikleri dahil olmak üzere Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile tanıtıldı. Bu bağlamda çok yakında Android 15 tabanlı One UI 7.0'a geçiş yapılacağını hatırlatalım.

    Tekrar ediyoruz, bu güncelleme şu anda yalnızca Güney Koreli kullanıcılar için mevcut. Ancak kullanıma sunulduğunda, şu adımları izleyerek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz:

    • Adım 1: Ayarlar'ı açın
    • Adım 2: Yazılım güncellemesi'ne gidin
    • Adım 3: Bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin
    • Adım 3: Cihazınız güncellemeyi aldıysa, devam edip "İndir ve yükle" bölümüne tıklayabilirsiniz.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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