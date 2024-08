Tam Boyutta Gör Samsung, yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için ilk yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme şu anda yalnızca Güney Kore’de yayınlansa da çok yakında küresel çapta yayınlanması bekleniyor. Samsung, bu yeni sürümde, yaklaşık 50 güvenlik açığını kapatıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ilk büyük güncellemesini aldı

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 için paylaşılan yeni güncelleme, sırasıyla "F741NKSU1AXH7" ve " F956NKSU1AXH7" yapı numaraları ile geliyor. Her iki sürüm, Ağustos 2024 güvenlik yamasını içeriyor ve yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip. Ancak en önemli ayrıntı, önceki yazılım sürümünde keşfedilen yaklaşık 50 güvenlik açığının kapanması olacak. Bu açıkların listesi ise henüz paylaşılmış değil.

Galaxy Z Flip 6: F741NKSU1AXH7 (398 MB)

F741NKSU1AXH7 (398 MB) Galaxy Z Fold 6: F956NKSU1AXH7 (408 MB)

Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri için gelen yeni güncellemenin Türkiye’deki cihazlara ne zaman geleceği şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor. Hatırlatmak gerekirse her iki katlanabilir telefon, Galaxy AI özellikleri dahil olmak üzere Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile tanıtıldı. Bu bağlamda çok yakında Android 15 tabanlı One UI 7.0'a geçiş yapılacağını hatırlatalım.

Tekrar ediyoruz, bu güncelleme şu anda yalnızca Güney Koreli kullanıcılar için mevcut. Ancak kullanıma sunulduğunda, şu adımları izleyerek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz:

Adım 1: Ayarlar'ı açın

Adım 2: Yazılım güncellemesi'ne gidin

Adım 3: Bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin

Adım 3: Cihazınız güncellemeyi aldıysa, devam edip "İndir ve yükle" bölümüne tıklayabilirsiniz.

