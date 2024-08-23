Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ilk büyük güncellemesini aldı
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 için paylaşılan yeni güncelleme, sırasıyla "F741NKSU1AXH7" ve " F956NKSU1AXH7" yapı numaraları ile geliyor. Her iki sürüm, Ağustos 2024 güvenlik yamasını içeriyor ve yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip. Ancak en önemli ayrıntı, önceki yazılım sürümünde keşfedilen yaklaşık 50 güvenlik açığının kapanması olacak. Bu açıkların listesi ise henüz paylaşılmış değil.
- Galaxy Z Flip 6: F741NKSU1AXH7 (398 MB)
- Galaxy Z Fold 6: F956NKSU1AXH7 (408 MB)
Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri için gelen yeni güncellemenin Türkiye’deki cihazlara ne zaman geleceği şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor. Hatırlatmak gerekirse her iki katlanabilir telefon, Galaxy AI özellikleri dahil olmak üzere Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile tanıtıldı. Bu bağlamda çok yakında Android 15 tabanlı One UI 7.0'a geçiş yapılacağını hatırlatalım.
Tekrar ediyoruz, bu güncelleme şu anda yalnızca Güney Koreli kullanıcılar için mevcut. Ancak kullanıma sunulduğunda, şu adımları izleyerek güncellemeyi kontrol edebilirsiniz:
- Adım 1: Ayarlar'ı açın
- Adım 2: Yazılım güncellemesi'ne gidin
- Adım 3: Bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin
- Adım 3: Cihazınız güncellemeyi aldıysa, devam edip "İndir ve yükle" bölümüne tıklayabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.