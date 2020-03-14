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    Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü

    Koronavirüs'ün patlak vermesi ile birlikte Apple'ın en büyük iş ortaklarndan biri olan Foxconn fabrikalarını kapatmıştı. Gelen haberler ise şirketin üretim hattının normale döndüğü yönünde.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü
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    Koronavirüs salgını nedenyile başta Çin olmak üzere, dünya çapındaki birçok şirket operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı. Bunlardan biri olan Foxconn, Reuters'in raporuna göre Koronavirüs öncesi üretim seviyesine döndü.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, AMOLED'in yerini alacak yeni ekran teknolojisini patentledi: Samsung PIFF"

    Apple'ı yakından ilgilendiriyor

    Tayvanlı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Foxconn kurucusu Terry Guo, fabrikalarındaki üretim hatlarının normale döndüğünü söyledi. Guo, bu dönemi beklentilerinden daha kısa sürede atlattıklarını belirtirken, Japonya ve Kore merkezli tedarik zincirlerinin henüz istenen seviyeye ulaşamadığına dikkat çekti. Zira bu iki ülkenin de henüz Koronavirüs salgını ile savaşı sürüyor.

    Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü
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    Foxconn'da işlerin yoluna girmesi, bu şirkete iPhone montajını yaptıran Apple'ı da yakından ilgilendiren bir durum. Şirketin piyasaya süreceği söylenen iPhone 2 modelinin erteleneceği konuşuluyordu ancak Foxconn operasyonlarının normale dönmesinin, bu ertelemenin iptali üzerinde etkisi olup olmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.



    https://www.ubergizmo.com/2020/03/foxconn-supplies-returned-normal-levels/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    seyhmus21 (seyhmus arkan) 4 gün
    Çin düzeldi bu sefer Avrupa çekiyor sıkıntıyı
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    DH Misafiri 4 gün
    bill gates babanın istifası işe yaramış :)
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    drjacob (... ) 5 gün
    normale dönmese bile zorla döndürmüşlerdir.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün
    Şimdide satacak ülke bulamayacak hale bak.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 6 gün
    Birkaç bin vaka ve onlarca ölüm varken, neden bu kadar tedbir aldıklarına şaşırmıştım. Şimdi ise dünya da üretim dururken Çin de üretim tekrardan başladı. Apple Çin’deki kapalı mağazalarını tekrardan açtığı anda, dünyadaki diğer mağazalarını kapatma kararı aldı. İşin sonucu nereye varacak anlamadım, ön görüde bulunmak zor
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