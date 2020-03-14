Apple'a iyi haber: Foxconn'da üretim normale döndü

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Koronavirüs salgını nedenyile başta Çin olmak üzere, dünya çapındaki birçok şirket operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı. Bunlardan biri olan Foxconn, Reuters'in raporuna göre Koronavirüs öncesi üretim seviyesine döndü.

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Apple'ı yakından ilgilendiriyor

Tayvanlı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Foxconn kurucusu Terry Guo, fabrikalarındaki üretim hatlarının normale döndüğünü söyledi. Guo, bu dönemi beklentilerinden daha kısa sürede atlattıklarını belirtirken, Japonya ve Kore merkezli tedarik zincirlerinin henüz istenen seviyeye ulaşamadığına dikkat çekti. Zira bu iki ülkenin de henüz Koronavirüs salgını ile savaşı sürüyor.

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Foxconn'da işlerin yoluna girmesi, bu şirkete iPhone montajını yaptıran Apple'ı da yakından ilgilendiren bir durum. Şirketin piyasaya süreceği söylenen iPhone 2 modelinin erteleneceği konuşuluyordu ancak Foxconn operasyonlarının normale dönmesinin, bu ertelemenin iptali üzerinde etkisi olup olmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

https://www.ubergizmo.com/2020/03/foxconn-supplies-returned-normal-levels/

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