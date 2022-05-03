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    Motorola Frontier hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Frontier'ın önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor. Yeni telefon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ ve kamerası ile iddialı geliyor.
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    Motorola Frontier'den yeni bilgiler sızdırıldı
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    Yeni amiral gemisi Frontier modeli üzerinde çalışmalarını sürdüren Motorola'dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Lenovo Çin Telefon Bölümü Genel Müdürü Chen Jin'in bir Weibo gönderisinde Frontier olduğu düşünülen isimsiz bir Motorola telefonu ortaya çıktı.

    Snapdragon 8 Gen 1+ ile geliyor

    Motorola Frontier, büyük olasılıkla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+'ın piyasaya sürülmesinden sonra duyurulacak. ABD merkezli yonga üreticisinin ise yeni yonga setini Mayıs ayı başlarında duyuracağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Frontier'in önümüzdeki Haziran ayı civarında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

    Geçtiğimiz Mart ayında ise 125W'lık bir şarj cihazının fotoğrafını paylaşan Chen Jin,  yeni telefonun oldukça yüksek bir hızlı şarj çözümüne sahip olacağını işaret etti.

    POLED FHD+ 144Hz ekran, 200 megapiksel + 50 megapiksel + 12 megapiksel üçlü arka kamera, 60 megapiksel ön kamera, 12 GB RAM, 256 GB UFS gibi önemli özelliklerle gelmesi beklenen yeni telefon, küresel pazarda Motorola Edge 30 Ultra takma adıyla boy gösterebilir.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 3 gün önce

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    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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