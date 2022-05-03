Motorola Frontier hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

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Yeni amiral gemisi Frontier modeli üzerinde çalışmalarını sürdüren Motorola'dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Lenovo Çin Telefon Bölümü Genel Müdürü Chen Jin'in bir Weibo gönderisinde Frontier olduğu düşünülen isimsiz bir Motorola telefonu ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 1+ ile geliyor

Motorola Frontier, büyük olasılıkla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+'ın piyasaya sürülmesinden sonra duyurulacak. ABD merkezli yonga üreticisinin ise yeni yonga setini Mayıs ayı başlarında duyuracağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Frontier'in önümüzdeki Haziran ayı civarında tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz Mart ayında ise 125W'lık bir şarj cihazının fotoğrafını paylaşan Chen Jin, yeni telefonun oldukça yüksek bir hızlı şarj çözümüne sahip olacağını işaret etti.

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POLED FHD+ 144Hz ekran, 200 megapiksel + 50 megapiksel + 12 megapiksel üçlü arka kamera, 60 megapiksel ön kamera, 12 GB RAM, 256 GB UFS gibi önemli özelliklerle gelmesi beklenen yeni telefon, küresel pazarda Motorola Edge 30 Ultra takma adıyla boy gösterebilir.

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