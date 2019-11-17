Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak

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Motorola geçtimiz günlerde RAZR olarak adlandırılan ilk katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Merakla beklenen cihaz 2000’li yılların en popüler kapaklı cep telefonlarından biri olan Motorola RAZR V3'ün yeniden canlandırılmış modeli olarak karşımıza çıktı.

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Motorola'nın yeni telefonu tıpkı Galaxy Fold gibi esnek ekranla piyasaya sürüldü. Haliyle bu durum kafalarda dayanıklılıkla ilgili bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Zira Galaxy Fold'un çıkış tarihi ekranının kolayca hasar görmesi yüzünden ertelenmişti.

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Ekranın dayanıklılığına güveniyoruz

Ancak Motorola uzmanları RAZR'da kullandıkları ekranın sağlamlığından son derece emin. Ekip bu yöndeki bir soruya;

"Hazır olduğumuzan emin olana kadar akıllı telefonu tanıtmadık. Flex View ekranının dayanıklılığına tamamen güveniyoruz. Araştırmamıza göre bir akıllı telefonun ortalama ömrü kadar dayanacak" şeklinde yanıt verdi.

Bir Motorola sözcüsü ise yeni RAZR'ın sadece Verizon operatörü tarafından satılacağını yineledi. Yani tüketiciler 1.500 doları gözden çıkarsalar bile katlanabilir telefonu satın almaları hiç de kolay olmayacak.

https://www.phonearena.com/news/Motorola-razr-2019-foldable-technology-Samsung-Galaxy-Fold_id120451