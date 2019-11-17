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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak

    Motorola kısa bir süre önce tanıttığı katlanabilir telefonundaki esnek ekrana güveniyor. Şirket Flex View adlı ekranın bir akıllı telefonun ortalama ömrü kadar dayanacağı görüşünde.
    5 gün
    3,3b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak
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    Motorola geçtimiz günlerde RAZR olarak adlandırılan ilk katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Merakla beklenen cihaz 2000’li yılların en popüler kapaklı cep telefonlarından biri olan Motorola RAZR V3'ün yeniden canlandırılmış modeli olarak karşımıza çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor"

    Motorola'nın yeni telefonu tıpkı Galaxy Fold gibi esnek ekranla piyasaya sürüldü. Haliyle bu durum kafalarda dayanıklılıkla ilgili bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Zira Galaxy Fold'un çıkış tarihi ekranının kolayca hasar görmesi yüzünden ertelenmişti.

    Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak
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    Ekranın dayanıklılığına güveniyoruz

    Ancak Motorola uzmanları RAZR'da kullandıkları ekranın sağlamlığından son derece emin. Ekip bu yöndeki bir soruya;

    "Hazır olduğumuzan emin olana kadar akıllı telefonu tanıtmadık. Flex View ekranının dayanıklılığına tamamen güveniyoruz. Araştırmamıza göre bir akıllı telefonun ortalama ömrü kadar dayanacak" şeklinde yanıt verdi.

    Bir Motorola sözcüsü ise yeni RAZR'ın sadece Verizon operatörü tarafından satılacağını yineledi. Yani tüketiciler 1.500 doları gözden çıkarsalar bile katlanabilir telefonu satın almaları hiç de kolay olmayacak.



    https://www.phonearena.com/news/Motorola-razr-2019-foldable-technology-Samsung-Galaxy-Fold_id120451 Yorum Yaz
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    Relax Relax 5 gün en beğenilen
    Umarım bu tarz yaygınlaşır da bizde rahat rahat telefon taşıyabiliriz. Eğilip rahatca ayakkabımızı bağlayabiliriz :)
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    al-ozaria 5 gün
    Olması gereken mobilite budur. 3"-3,5" kredi kartı kadar telde 6-7" ekran keyfi.
    Yanıtla +5
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    .V. 5 gün yeni yorumcu Relax Relax
    Sorma 1:55 deki gibi dolaşıyoruz ortada




    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DPLALİ 2 gün
    Tarih cidden tekerrür ediyor. Bir zamanlar kapaklı telefonlar popülerken saçma denip kapaksız telefon konsepti ortaya çıktı şimdi yeniden kapak konsepti döndü. Ama cidden çok kullanışlı ha. Artık iş yerinde tuvalette rahatça... gerisini biliyorsunuz
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    inifiesta 2 gün DPLALİ
    Büyük ekranlı telefonun da avantajı, tuvaletin deliğinden aşağı düşememesi.
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    Katalikitci 4 gün
    Lenovo bu katlanabilirlik işine önem veriyor. Thinkpad serisinde de katlanabilir bilgisyar projesi var.
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    smart1978 4 gün
    Nasil dayanikli olacakmisa ne resmi cevap yok ne de DH editoru pek umursamamis. Ben bir ara izlemistim aklima geldi iste aranan keramet cevabi :
    youtube.com/...


    Yani gorunurde kasasi katlaniyor ama ekrani tam katlanmiyor. Isin puf noktasi da budur :) . Ekran teknolojisi uzerine ozel bir ar-ge yok sadece ilizyon meselesi :)
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    EyeCoral 5 gün
    Sanki bu konsept tutacak gibi
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    al-ozaria 5 gün
    Olması gereken mobilite budur. 3"-3,5" kredi kartı kadar telde 6-7" ekran keyfi.
    Yanıtla +5
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    interwap 5 gün
    Güzel olacak gibi.
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    Relax Relax 5 gün en beğenilen
    Umarım bu tarz yaygınlaşır da bizde rahat rahat telefon taşıyabiliriz. Eğilip rahatca ayakkabımızı bağlayabiliriz :)
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    .V. 5 gün yeni yorumcu Relax Relax
    Sorma 1:55 deki gibi dolaşıyoruz ortada




    1 Yanıt Yanıtla +5
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    esmerbuyucu 4 gün Relax Relax
    Ayakkabı bağlarken telefon böbreğime giriyor
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    motorola razr, ekran ve
    6 etiket daha flex view sağlamlık dayanıklılık Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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