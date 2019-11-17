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    Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor

    Yazılım devi Microsoft'un uzun bir süredir geliştirdiği Chromium tabanlı yeni internet tarayıcısı Edge'de tam ekran modu test ediliyor. Tarayıcı Ocak ayında kullanıma sunulacak.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor
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    Microsoft uzun bir süredir Chromium tabanlı yeni internet tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 15 Ocak tarihinde 90'dan fazla dil seçeneğiyle kullanıma sunulacak olan yeni Edge'e tam ekran özelliği eklendi.

    Ayrıca Bkz. "Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor"

    İki ay sonra kullanıcılarla buluşacak

    Microsoft şimdiye kadar klasik Edge tarayıcısının birçok yeni özelliğini Chromium Edge tarayıcısına ekledi. Okuyucu Modu, Windows 10 paylaşım özelliği, şifre gösterme düğmesi ve yüksek kontrast modu bunlardan sadece birkaçı. Şimdi ise şirket yeni Edge tarayıcısında tam ekran modunun testlerine başladı.

    Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor
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    Edge Canary'de (80.0.335.0 veya üstü sürüm), edge://flags/#edge-enable-shy-ui bayrağında yer alan seçeneği "Enabled" durumuna getirip tarayıcıyı yeniden başlatarak test edilebilen tam ekran modunda, imleci yukarıya getirdiğinizde sekmeler görünüyor ve ekrandaki çarpı simgesine tıklayarak da bu moddan çıkabiliyorsunuz. Microsoft'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Edge tarayıcısının ne denli başarılı olacağını görmemize ise az bir süre kaldı diyebiliriz.



    https://techdows.com/2019/11/chromium-edge-gets-classic-edges-fullscreen-mode.html Yorum Yaz
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    DH Misafiri 2 gün
    Hadi arayüzü anladım da. En dandik beş filtreyi sunan reklam engelleyiciyi Adguard ile kıyaslamak nedir ya. Bu kadar fanboy olmayın.
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    a_y_k_u_t 4 gün
    1 hafta 2. tarayıcı olarak denedim, pek bir artısını göremedim. Operadaki hızlı erişim sekmesi çok güzel vazgeçemiyorum, infinity new tab falan var en ona yaklaşan ama o bile bunun kadar güzel değil. Ayrıca operanın kendi reklam engelleyicisi adblock, adblockplus ve adguard'dan daha iyi çalışıyor, youtube ve ram kullanımı konusunda sıkıntıları var 3. parti reklam engelleyicilerin. Bir şekilde sorunlu olup opera kullanmayanlar ise chrome, firefox, normal edge vb. tarayıcılar yerine chromium edge'i kullanabilirler. Diğerlerinden daha iyi diyebilirim.
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    CoreXXX 5 gün
    f11 yerine köşeye ok koymuşlar. ama f11 i bilmeyen bi sürü kullanıcı var belki onlara yararı olur.
    ek olarak tarayıcı harika çok hızlı. beta olmasına rağmen hiç çökmedi bende. hatta dev sürümünüde kullandım. chromenin kararlı sürümü haftada bir kez alışkanlık yapmış gibi çökerdi. bu tarayıcının geleceği var
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    Biyturs_OnSr 5 gün
    Tam olarak ne yararı var anlayamadım. F11 ile tam ekrana geçiliyor zaten. Ekranı küçük olanlar tablet moduna da alabilir. Bu sayede hem sekmeler gizlenmiyor hem de mümkün olduğunca genişliyor ekran. Yıllardır olan bir özellik zaten. Açın Edge'i, F11'e basın.
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