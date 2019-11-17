Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor

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Microsoft uzun bir süredir Chromium tabanlı yeni internet tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 15 Ocak tarihinde 90'dan fazla dil seçeneğiyle kullanıma sunulacak olan yeni Edge'e tam ekran özelliği eklendi.

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İki ay sonra kullanıcılarla buluşacak

Microsoft şimdiye kadar klasik Edge tarayıcısının birçok yeni özelliğini Chromium Edge tarayıcısına ekledi. Okuyucu Modu, Windows 10 paylaşım özelliği, şifre gösterme düğmesi ve yüksek kontrast modu bunlardan sadece birkaçı. Şimdi ise şirket yeni Edge tarayıcısında tam ekran modunun testlerine başladı.

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Edge Canary'de (80.0.335.0 veya üstü sürüm), edge://flags/#edge-enable-shy-ui bayrağında yer alan seçeneği "Enabled" durumuna getirip tarayıcıyı yeniden başlatarak test edilebilen tam ekran modunda, imleci yukarıya getirdiğinizde sekmeler görünüyor ve ekrandaki çarpı simgesine tıklayarak da bu moddan çıkabiliyorsunuz. Microsoft'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Edge tarayıcısının ne denli başarılı olacağını görmemize ise az bir süre kaldı diyebiliriz.

https://techdows.com/2019/11/chromium-edge-gets-classic-edges-fullscreen-mode.html