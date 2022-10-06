Motorola Maui'nin tasarımı ve özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni Edge serisi akıllı telefonlarını tanıtan Motorola, akıllı telefon yelpazesini daha da genişletecek gibi görünüyor. Şirketin şimdi de Helio G37 platformu tarafından desteklenen Maui kod adlı yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte yeni telefonun özellikleri ve tasarımı.

Motorola Maui neler sunuyor?

Paylaşılan görüntülere bakıldığında Motorola Maui, ortalanmış delikli bir ekran ve arkada üçlü bir kamera tasarımına ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Motorola'nın klasik tasarımını koruyan telefonun sağ tarafında güç ve ses seviyesi düğmeleri, arka bölümde ise Motorola Logosuna entegre edilen bir parmak izi sensörü bulunuyor.

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Konuya yakın kaynaklar, Motorola Maui modelinin yerleşik 3GB RAM ile donatılacağını ve ekranın HD+ çözünürlüğe sahip olacağını iddia ediyor. Kamera tarafında ise 5MP selfie kamerasına sahip olacak yeni telefon, iki adet f/2.4 2MP ve bir adet f/2.2 16MP ana sensör ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Motorola Maui hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

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Motorola Maui tasarımı ve özellikleri belli oldu