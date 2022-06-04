Vivo T22'nin lansmanı yeniden ertelendi

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Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Vivo T2 yine ertelendi. Daha öncesinde bir kez daha ertelenen Vivo T2'nin lansmanı, şimdi bir kere daha ertelendi.

Resimlerin etrafında dolaştığımız yeni görüntü formatı tanıtıldı 23 sa. önce eklendi

Vivo T2'nin 6 Haziran'daki lansmanı ertelendi

Vivo 23 Mayıs'ta yeni akıllı telefon modeli Vivo T2'yi tanıtacağını bildirmişti. O tarihte ortaya çıkan sorunlar nedeniyle lansmanı erteleyen Vivo, yeni lansman tarihini 6 Haziran olarak bildirdi. Şimdi görünüşe göre başka sorunlar ortaya çıktı. Çünkü Vivo iki gün sonra gerçekleştireceği Vivo T2 lansmanını ikinci kez erteledi.

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6 Haziran'da yapacağı lansmanda Vivo T2'yi tanıtacağını söyleyen şirket, şimdi bu lansmanı da erteledi. Hatta bu sefer yeni lansman tarihi de bildirilmedi. iQOO Neo6 SE'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olan Vivo T2, görünüşe göre Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak. 6,62 inç ekran, 16MP selfie kamerası, 64MP ana kamera ve daha birçok özellikle gelecek olan Vivo T2 yeni lansman tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacak.

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