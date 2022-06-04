Vivo T22'nin lansmanı yeniden ertelendi

Vivo'nun yeni akıllı telefon modeli Vivo T2 yine ertelendi. Daha öncesinde bir kez daha ertelenen Vivo T2'nin lansmanı, şimdi bir kere daha ertelendi.
Vivo T2'nin 6 Haziran'daki lansmanı ertelendi
Vivo 23 Mayıs'ta yeni akıllı telefon modeli Vivo T2'yi tanıtacağını bildirmişti. O tarihte ortaya çıkan sorunlar nedeniyle lansmanı erteleyen Vivo, yeni lansman tarihini 6 Haziran olarak bildirdi. Şimdi görünüşe göre başka sorunlar ortaya çıktı. Çünkü Vivo iki gün sonra gerçekleştireceği Vivo T2 lansmanını ikinci kez erteledi.
6 Haziran'da yapacağı lansmanda Vivo T2'yi tanıtacağını söyleyen şirket, şimdi bu lansmanı da erteledi. Hatta bu sefer yeni lansman tarihi de bildirilmedi. iQOO Neo6 SE'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olan Vivo T2, görünüşe göre Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak. 6,62 inç ekran, 16MP selfie kamerası, 64MP ana kamera ve daha birçok özellikle gelecek olan Vivo T2 yeni lansman tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.