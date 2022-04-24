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    Motorola Moto G Stylus 5G 2022 geliyor

    Motorola, Moto G Stylus'un 5G destekli 2022 versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Motorola Moto G Stylus 5G 2022 hakkında oraya çıkan son bilgiler ve görseller.
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    Motorola Moto G Stylus 5G 2022 geliyor
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    Motorola geçtiğimiz aylarda Moto G Stylus 2022'yi tanıtmıştı. Şimdi ise Moto G Stylus 5G 2022 adını verdiği yeni 5G destekli modelini tanıtmak için gün sayıyor. Gelin Motorola Moto G Stylus 5G 2022'nin özelliklerine yakından bakalım.

    Motorola Moto G Stylus 5G 2022 28 Nisan'da geliyor

    Motorola'nın yeni 5G destekli akıllı telefon modeli Motorola Moto G Stylus 5G 2022 hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı aldık. Şimdi cihaz son detayları ile karşımızda. Motorola Moto G Stylus 5G 2022'nin bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda ilk olarak karşımıza 6,8 inç büyüklüğünde ekranı çıkıyor. Full HD+ kalitesinde görüntüler sunan bu LCD ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızı sunacak.

    Motorola Moto G Stylus 5G 2022 geliyor

    Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak olan cihaz, arka tarafında OIS'li 50MP'lik bir ana kameraya, 8MP'lik ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik derinlik sensörüne sahip olacak. Performansını ve 5G desteğini Snapdragon 695 yonga setinden alacak olan Moto G Stylus 5G 2022, bu işlemciyi 8GB RAM bellekleri ile destekleyecek. 256GB depolama ile gelecek olan cihaz Android 12 tabanlı My UX işletim sistemi ile çalışacak.

    Yana monte parmak izi sensörü, 3,5mm kulaklık jakı, USB-C, NFC, su geçirmez tasarım, TurboPower 10, Quick Charge 3.0 gibi özelliklere de sahip olacak olan cihaz, 5000mAh'lik bir pil ile gelecek. Ek olarak yerleşik bir kalemle birlikte gelecek olan cihaz notlar almanız için Moto Note uygulamasına sahip olacak. Toplamda 215 gram ağırlığında olacak olan Motorola Moto G Stylus 5G 2022, 9,3mm kalınlığında olacak. Fiyatı 500 Dolar olarak belirlenirken, 28 Nisan'dan itibaren satışta olacak.

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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