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    Motorola Moto G52 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

    Motorola'nın geçtiğimiz hafta özellikleri ile birlikte ortaya çıkan modeli Motorola Moto G52, bugün tanıtıldı. İşte Motorola Moto G52'nin fiyatı ve özellikleri.
    Oy Ver

    Motorola Moto G52 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Motorola bugün yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Motorola bugün 30W hızlı şarj destekli yeni modeli Motorola Moto G52'yi duyurdu. Gelin cihaza yakından bakalım.

    Motorola Moto G52 250 Euro'ya satılacak

    Motorola'nın yeni Avrupa modeli Motorola Moto G52 bugün tanıtıldı. İçerisinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 yonga setini barındıran G52, bu işlemciyi 4GB RAM bellekle destekliyor. 128GB depolama alanı sunan cihaz, kutusundan MyUX arayüzlü Android 12 işletim sistemi ile çıkıyor.

    Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran taşıyan Motorola Moto G52, bu ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerasına sahip. Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera barındıran G52, bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı kameraya ve 2MP'lik makro kameraya da yer veriyor. Gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Moto G52'nin fiyatı ise tam 250 Euro olarak belirlenmiş.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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