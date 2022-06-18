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    Motorola Moto G42 tanıtıldı! İşte özellikler

    Motorola uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto G42'yi tanıttı. İşte 50MP ana kameralı, 6GB RAM bellekli Motorola Moto G42'nin özellikleri ve Avrupa fiyatı. 
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    Motorola Moto G42 tanıtıldı! İşte özellikler
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    Motorola, Moto G62 modeli ile birlikte Moto G42'yi de tanıttı. Fiyatı ile dikkat çekmesi beklenilen Motorola Moto G42 tüm özellikleri ile karşımızda. İşte Motorola Moto G42'nin özellikleri.

    Motorola Moto G42 OLED ekranla geliyor

    Motorola'nın yeni uygun fiyatlı modeli Motorola Moto G42, 6,4 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 60Hz yenileme hızına sahip bu ekran, Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 50MP'lik bir ana kameraya sahip. 8MP'lik ultra geniş açılı sensörü ve 2MP'lik makro kamerayı da yine arka tarafında barındıran Moto G42 yüz tanıma kilidine de sahip.

    Motorola Moto G42 tanıtıldı! İşte özellikler
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    Performansını Snapdragon 680 yonga setinden alan cihaz, 6GB'a kadar RAM bellek sunuyor. 256GB dahili depolama, 5000mAh batarya ve 20W hızlı şarj desteği gibi özellikleri de beraberinde getiren Motorola Moto G42, Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Son olarak parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C ve 3,5 mm jak gibi özelliklerle gelen Motorola Moto G42'nin fiyatı 210 Dolar olarak belirlenmiş.

    Motorola Moto G42 özellikleri

    • Ekran: 6,4 inç, 60Hz, Full HD+, g-OLED
    • İşlemci: Snapdragon 680
    • RAM: 6GB
    • Depolama: 256GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP
    • Batarya: 5000mAh, 20W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Fiyat: 210 Dolar
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