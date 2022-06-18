Motorola Moto G42 tanıtıldı! İşte özellikler

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Motorola, Moto G62 modeli ile birlikte Moto G42'yi de tanıttı. Fiyatı ile dikkat çekmesi beklenilen Motorola Moto G42 tüm özellikleri ile karşımızda. İşte Motorola Moto G42'nin özellikleri.

Motorola Moto G62 5G tanıtıldı! İşte özellikleri 2 gün önce eklendi

Motorola Moto G42 OLED ekranla geliyor

Motorola'nın yeni uygun fiyatlı modeli Motorola Moto G42, 6,4 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 60Hz yenileme hızına sahip bu ekran, Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 50MP'lik bir ana kameraya sahip. 8MP'lik ultra geniş açılı sensörü ve 2MP'lik makro kamerayı da yine arka tarafında barındıran Moto G42 yüz tanıma kilidine de sahip.

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Performansını Snapdragon 680 yonga setinden alan cihaz, 6GB'a kadar RAM bellek sunuyor. 256GB dahili depolama, 5000mAh batarya ve 20W hızlı şarj desteği gibi özellikleri de beraberinde getiren Motorola Moto G42, Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Son olarak parmak izi tarayıcı, Dolby Atmos, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB-C ve 3,5 mm jak gibi özelliklerle gelen Motorola Moto G42'nin fiyatı 210 Dolar olarak belirlenmiş.

Motorola Moto G42 özellikleri

Ekran: 6,4 inç, 60Hz, Full HD+, g-OLED

6,4 inç, 60Hz, Full HD+, g-OLED İşlemci: Snapdragon 680

Snapdragon 680 RAM: 6GB

6GB Depolama: 256GB

256GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 20W hızlı şarj desteği

5000mAh, 20W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Fiyat: 210 Dolar

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