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    Motorola Moto G62 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

    Motorola Moto G62 5G tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Avrupa'da piyasaya sürülen Motorola Moto G62 5G, görünüşe göre fiyat/performans odaklı bir akıllı telefon modeli. 
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    Motorola Moto G62 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Motorola Avrupa'da Motorola Moto G62 modelini tanıttı. Özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıkan Motorola Moto G62, fiyatı ile dikkat çekecek bir model olacak. Gelin cihazın özelliklerine göz atalım.

    Motorola Moto G62, 6GB RAM bellek ile geliyor

    Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto G62 5G, üzerinde 6,5 inç büyüklüğünde IPS ekran taşıyor. Bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunan Moto G62, ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında ise 50MP'lik bir ana kamera taşıyan cihaz, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik bir makro kameraya sahip.

    Motorola Moto G62 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
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    Gücünü Snapdragon 480 Plus yonga setinden alan Moto G62, bu işlemciyi 6GB RAM belleği ile destekliyor. 128GB depolamaya sahip olan bu model, 5000mAh'lik bataryaya sahip. 20W hızlı şarj desteğine de sahip olan Motorola Moto G62,  Android 12 tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor. Ek olarak çift SIM , 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C ve Dolby Atmos  gibi özelliklere sahip olan Motorola Moto G62'nin fiyatı ise 249 Euro olarak belirlenmiş.

    Motorola Moto G62 5G özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç, IPS, 120Hz, FHD+
    • İşlemci: Snapdragon 480 Plus
    • RAM: 6GB
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP
    • Batarya: 5000mAh, 20W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Fiyat: 249 Euro
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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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