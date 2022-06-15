Motorola Moto G62 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

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Motorola Avrupa'da Motorola Moto G62 modelini tanıttı. Özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıkan Motorola Moto G62, fiyatı ile dikkat çekecek bir model olacak. Gelin cihazın özelliklerine göz atalım.

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Motorola Moto G62, 6GB RAM bellek ile geliyor

Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto G62 5G, üzerinde 6,5 inç büyüklüğünde IPS ekran taşıyor. Bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunan Moto G62, ekranın hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında ise 50MP'lik bir ana kamera taşıyan cihaz, bu kameranın yanında 8MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik bir makro kameraya sahip.

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Gücünü Snapdragon 480 Plus yonga setinden alan Moto G62, bu işlemciyi 6GB RAM belleği ile destekliyor. 128GB depolamaya sahip olan bu model, 5000mAh'lik bataryaya sahip. 20W hızlı şarj desteğine de sahip olan Motorola Moto G62, Android 12 tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor. Ek olarak çift SIM , 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C ve Dolby Atmos gibi özelliklere sahip olan Motorola Moto G62'nin fiyatı ise 249 Euro olarak belirlenmiş.

Motorola Moto G62 5G özellikleri

Ekran: 6,5 inç, IPS, 120Hz, FHD+

6,5 inç, IPS, 120Hz, FHD+ İşlemci: Snapdragon 480 Plus

Snapdragon 480 Plus RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 20W hızlı şarj desteği

5000mAh, 20W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Fiyat: 249 Euro

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