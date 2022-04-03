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    Motorola Moto G52'nin özellikleri ortaya çıktı

    Motorola'nın yeni orta segment modeli Motorola Moto G52 geliyor. İşte Qualcomm Snapdragon 680 işlemcili Motorola Moto G52 akıllı telefonun ortaya çıkan tüm özellikleri.
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    Motorola Moto G52'nin özellikleri ortaya çıktı
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    Akıllı telefon pazarında sevilen markalardan birisi olan Motorola, işlemcisi ile orta segmente hitap edecek yeni akıllı telefon modeli Motorola Moto G52 ile geliyor. İşte Snapdragon 680 yonga setine sahip Moto G52'nin tüm muhtemel özellikleri.

    Motorola Moto G52 6.55 inç OLED ekranla geliyor

    Motorola yeni akıllı telefonu Moto G52'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak bugün gelen bilgiler cihazın özelliklerini ortaya döktü. Sızıntılara göre 6.55 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelecek olan Moto G22, bu ekranda FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu ekran hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyor.

    Arka tarafında 50MP'lik ana kameraya sahip olan Motorola Moto G52 bu kameranın yanında bir adet 8MP'lik ultra geniş açılı sensöre ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne yer veriyor. Başta da dediğimiz gibi performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 yonga setinden alacak olan cihaz, bu işlemciyi 4GB veya 6GB RAM bellek ile destekleyecek.

    Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB'lık diskler bizleri karşılayacak. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alması beklenilen cihazın, IP52 sertifikasına sahip olduğu da biliniyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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