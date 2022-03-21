Motorola Moto G 5G 2022'nin özellikleri sızdırıldı

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İlk olarak geçtiğimiz Kasım ayında karşımıza çıkan Motorola Moto G 5G 2022 bugün tasarımı ve özellikleri ile ortaya çıktı. Orta segment özelliklerine sahip olan Moto G 5G 2022 görünüşe göre fiyatıyla tatmin edecek. Gelin Moto G 5G 2022'nin özelliklerine yakından bakalım.

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Motorola Moto G 5G 2022 yakında satışa sunulacak

Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli Moto G 5G 2022 bugün ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 750G yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemcinin yanında 4GB RAM bellek taşıdığı bilinen cihaz, 128GB depolama ile gelecek ancak bu depolama 512GB'a kadar genişletilebilir olacak.

İçerisinde 5000mAh'lik bir pil taşıyacak olan cihaz, arka tarafında 50MP'lik bir ana kameraya sahip olacak. Bu kameranın yanında 8MP'lik bir geniş açılı ve 2MP'lik bir makro kamera yer alacak. Ön tarafta ise 6,6 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor olacak.

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Yan tarafında bir parmak izi sensörüne yer veren Moto G 5G 2022, alt tarafında bir hoparlör, 3,5mm'lik jak birişi ve bir USB-C bağlantı noktası taşıyor. İşletim sistemi olarak Android 13'ü dahi destekleyeceği belirtilen cihazın, kutusundan Android 11 ile çıkacağı bildiriliyor. Fiyatının ise tahminen 300 Dolar olacağı gelen sızıntılar arasında.

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