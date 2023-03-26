Motorola Moto G53s 5G, Google Play Console'da listelendi

Tam Boyutta Gör Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Motorola, Moto G53'ü bir seri haline getirmeye hazırlanıyor. Moto G53s 5G üzerinde çalışan şirket, bütçe dostu bir cihaz olması için bazı teknik özelliklerde fedakarlık yapmış olabilir.

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İşte Moto G53s 5G'nin beklenen özellikleri:

Moto G53s 5G, Moto G53'ün kullandığı 480+ yerine iki Cortex-A76 ve altı Cortex-A55 CPU çekirdeği sunan biraz daha eski bir varyant olan Qualcomm Snapdragon 480 yonga setinden güç alacak. 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek.

Android 13 ile kutudan çıkacak cihaz, Google Play Console'da 4 GB RAM ile listelenmiş. Ancak Moto G53'te olduğu gibi 6 GB ve hatta 8 GB'lık bir varyant da mevcut olabilir. 8MP veya 16MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihazın arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu bulunabilir.

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