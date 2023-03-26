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    Anlık Bildirim

    Motorola Moto G53s 5G, Google Play Console'da listelendi

    Bütçe dostu olması beklenen Motorola'nın yeni telefonu Moto G53s 5G, Google Play Console'da listelendi. İşte liste sayesinde birçok özelliği ortaya çıkan cihazın detayları:
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    Motorola Moto G53s 5G, Google Play Console'da listelendi Tam Boyutta Gör
    Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Motorola, Moto G53'ü bir seri haline getirmeye hazırlanıyor. Moto G53s 5G üzerinde çalışan şirket, bütçe dostu bir cihaz olması için bazı teknik özelliklerde fedakarlık yapmış olabilir.

    İşte Moto G53s 5G'nin beklenen özellikleri:

    Moto G53s 5G, Moto G53'ün kullandığı 480+ yerine iki Cortex-A76 ve altı Cortex-A55 CPU çekirdeği sunan biraz daha eski bir varyant olan Qualcomm Snapdragon 480 yonga setinden güç alacak. 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek.

    Motorola Moto G53s 5G, Google Play Console'da listelendi
    Android 13 ile kutudan çıkacak cihaz, Google Play Console'da 4 GB RAM ile listelenmiş. Ancak Moto G53'te olduğu gibi 6 GB ve hatta 8 GB'lık bir varyant da mevcut olabilir. 8MP veya 16MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihazın arka tarafında ise 50MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan çift arka kamera kurulumu bulunabilir.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 4 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 18 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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