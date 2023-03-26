Motorola Moto G53s 5G, Google Play Console'da listelendi

İşte Moto G53s 5G'nin beklenen özellikleri:
Moto G53s 5G, Moto G53'ün kullandığı 480+ yerine iki Cortex-A76 ve altı Cortex-A55 CPU çekirdeği sunan biraz daha eski bir varyant olan Qualcomm Snapdragon 480 yonga setinden güç alacak. 720 x 1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacak cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)