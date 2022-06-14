Vivo X serisine ait bir model TENAA ve 3C sertifika sitelerinde göründü

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Vivo yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Henüz piyasada olmayan ve ismi de bilinmeyen bu yeni modelin Vivo X serisine ait olduğu biliniyor. Gelin muhtemelen yüksek özelliklere sahip olacak olan yeni Vivo X serisi modeline yakından bakalım.

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Yeni Vivo X serisi telefon 12GB RAM bellek ile geliyor

Vivo'nun yakında tanıtması beklenilen yeni V2219A model numaralı Vivo X modeli TENAA ve 3C'de göründü. Görünüşe göre 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranla gelecek olan bu yeni Vivo X modeli, ön tarafında 8MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafında ana kamera olarak 50MP'lik bir sensör kullanan yeni Vivo X, bu kameranın yanında 2MP ve 8MP olmak üzere iki adet kamera daha taşıyor.

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Performansını henüz bilinmeyen 5G'li bir yonga setinden alan Vivo V2219A 6GB, 8GB ve 12GB RAM bellek seçeneklerine sahip. Aynı depolama tarafında da 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı seçenek sunan Vivo V2219A, yaklaşık 4400mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Aynı zamanda 80W hızlı şarj desteği de sunacak olan yeni Vivo X modeli toplam 194 gram ağırlığında.

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