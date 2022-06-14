Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X serisine ait bir model TENAA ve 3C sertifika sitelerinde göründü

    Vivo görünüşe göre Vivo X serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Vivo X serisine ait bu yeni model 3C ve TENAA sertifika sitelerinde tasarımı ve özellikleriyle ortaya çıktı.
    Oy Ver

    Vivo yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Henüz piyasada olmayan ve ismi de bilinmeyen bu yeni modelin Vivo X serisine ait olduğu biliniyor. Gelin muhtemelen yüksek özelliklere sahip olacak olan yeni Vivo X serisi modeline yakından bakalım.

    Yeni Vivo X serisi telefon 12GB RAM bellek ile geliyor

    Vivo'nun yakında tanıtması beklenilen yeni V2219A model numaralı Vivo X modeli TENAA ve 3C'de göründü. Görünüşe göre 6,67 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranla gelecek olan bu yeni Vivo X modeli, ön tarafında 8MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacak. Arka tarafında ana kamera olarak 50MP'lik bir sensör kullanan yeni Vivo X, bu kameranın yanında 2MP ve 8MP olmak üzere iki adet kamera daha taşıyor.

    Vivo X serisine ait bir model Çin sertifika sitelerinde göründü
    Tam Boyutta Gör

    Performansını henüz bilinmeyen 5G'li bir yonga setinden alan Vivo V2219A 6GB, 8GB ve 12GB RAM bellek seçeneklerine sahip. Aynı depolama tarafında da 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı seçenek sunan Vivo V2219A, yaklaşık 4400mAh'lik bir bataryaya sahip olacak. Aynı zamanda 80W hızlı şarj desteği de sunacak olan yeni Vivo X modeli toplam 194 gram ağırlığında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız